Российские юристы предложили регулировать сервисы рекомендаций в соцсетях

«Алгоритмы рекомендаций позволяют искусственно создавать аномальный интерес к товарам и «погружают человека в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями», — пояснил руководитель комиссии по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, отметив, что они могут влиять на общественное мнение, «повышая риски социальных конфликтов». Среди примеров алгоритмических рекомендательных лент он привел — во «ВКонтакте», а также отметил специфику сервиса «Яндекс.Дзен», которая заключается в подборе интересующих пользователя материалов на базе алгоритмов искусственного интеллекта.