Российские юристы предложили регулировать сервисы рекомендаций в соцсетях
Эксперты московского отделения Ассоциации юристов России предложили по-новому регулировать рекомендательные сервисы, используемые в соцсетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах. Такие предложения были направлены в Госдуму и Совет федерации, сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о тех сервисах, контент которых с различными товарами и услугами «всплывает» по интересам конкретного пользователя.
Авторы инициативы предложили внести в закон «Об информации» понятия «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса», а также определить границы для регулирования через аудиторные показатели. В частности, предлагается регулировать площадки, у которых более 100 тыс. пользователей в сутки и происходит обработка данных более 500 тыс. пользователей. При этом пользователи должны иметь возможность отключать рекомендательные алгоритмы, сохраняя доступность самого сервиса.
«Алгоритмы рекомендаций позволяют искусственно создавать аномальный интерес к товарам и «погружают человека в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями», — пояснил руководитель комиссии по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, отметив, что они могут влиять на общественное мнение, «повышая риски социальных конфликтов». Среди примеров алгоритмических рекомендательных лент он привел — во «ВКонтакте», а также отметил специфику сервиса «Яндекс.Дзен», которая заключается в подборе интересующих пользователя материалов на базе алгоритмов искусственного интеллекта.
Как уточнили в комиссии московского отделения ассоциации, предложения о регулировании были, в частности, направлены руководителю Минцифры Максуту Шадаеву, главе комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну и зампреду комитета по законодательству и госстроительству Совфеда Ирине Рукавишниковой. Помощник Рукавишниковой подтвердил получение письма, в пресс-службе Минцифры заявили, что пока его не видели.