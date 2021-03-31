Новая версия портала госуслуг заработала в тестовом режиме

Он также рассказал, что в новой версии портала изменяется формат взаимодействия с пользователями. «Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не надо читать инструкции и регламенты», — сказал министр. По его словам, сервис работает уже по самым популярным услугам, и «это фактически искусственный интеллект», портал планируется и дальше развивать в этом же ключе.