Новая версия портала госуслуг заработала в тестовом режиме
Новая версия портала госуслуг запущена в тестовом режиме, она сменит текущую версию в третьем квартале этого года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Мы открыли сегодня в тесте новую версию портала госуслуг, и все желающие могут с ней ознакомиться. Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу», — цитирует «Интерфакс» Шадаева. Он отметил, что новая версия портала полностью разработана на отечественном ПО.
Он также рассказал, что в новой версии портала изменяется формат взаимодействия с пользователями. «Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не надо читать инструкции и регламенты», — сказал министр. По его словам, сервис работает уже по самым популярным услугам, и «это фактически искусственный интеллект», портал планируется и дальше развивать в этом же ключе.
Ранее сообщалось, что жители России смогут получать результаты тестов на коронавирус в личном кабинете портала госуслуг. Результаты анализа будут передаваться из лабораторий в референс-центр Роспотребнадзора, оттуда – в личный кабинет на портале.