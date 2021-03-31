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Новая версия портала госуслуг заработала в тестовом режиме

Ведомости

Новая версия портала госуслуг запущена в тестовом режиме, она сменит текущую версию в третьем квартале этого года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы открыли сегодня в тесте новую версию портала госуслуг, и все желающие могут с ней ознакомиться. Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу», — цитирует «Интерфакс» Шадаева. Он отметил, что новая версия портала полностью разработана на отечественном ПО.

Он также рассказал, что в новой версии портала изменяется формат взаимодействия с пользователями. «Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не надо читать инструкции и регламенты», — сказал министр. По его словам, сервис работает уже по самым популярным услугам, и «это фактически искусственный интеллект», портал планируется и дальше развивать в этом же ключе.

Ранее сообщалось, что жители России смогут получать результаты тестов на коронавирус в личном кабинете портала госуслуг. Результаты анализа будут передаваться из лабораторий в референс-центр Роспотребнадзора, оттуда – в личный кабинет на портале.

Ранее по теме: У российского автопрома открылся экспортный потенциал

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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