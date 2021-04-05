РБК узнал об утечке данных клиентов банка «Дом.РФ»
Представитель банка подтвердил изданию факт утечки. По его словам, она произошла из-за уязвимости в дистанционной подаче первичных заявок на получение кредита наличными. Представитель отметил, что утечка была устранена. Источник издания на финансовом рынке сообщил, что об утечке знают и в Центробанке, сейчас он ведет проверку.
В интернет попали 104,8 тыс. записей с данными клиентов. Они могут содержать ФИО, номер телефона, дату рождения, сумму и вид кредита, номер СНИЛС, ИНН, домашний адрес и адрес места работы, пишет издание.
По словам продавца, полная база стоит 100 тыс. руб. Отдельные строки с данными за 2021 г. продаются за 15 руб., за вторую половину 2020 г. — 10 руб., за первую половину 2020 г. — 7 руб.
«Потенциально злоумышленники могли завладеть сведениями из первичных заявок с неподтвержденными данными, которые не позволяют получить доступ к счетам клиентов и производить манипуляции с денежными средствами», — объяснил представитель банка «Дом.РФ».