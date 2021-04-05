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РБК узнал об утечке данных клиентов банка «Дом.РФ»

Ведомости

В интернете появились данные обращавшихся в банк «Дом.РФ» для оформления потребительского кредита. Информация была выставлена на продажу, обнаружил РБК

Представитель банка подтвердил изданию факт утечки. По его словам, она произошла из-за уязвимости в дистанционной подаче первичных заявок на получение кредита наличными. Представитель отметил, что утечка была устранена. Источник издания на финансовом рынке сообщил, что об утечке знают и в Центробанке, сейчас он ведет проверку. 

В интернет попали 104,8 тыс. записей с данными клиентов. Они могут содержать ФИО, номер телефона, дату рождения, сумму и вид кредита, номер СНИЛС, ИНН, домашний адрес и адрес места работы, пишет издание. 

По словам продавца, полная база стоит 100 тыс. руб. Отдельные строки с данными за 2021 г. продаются за 15 руб., за вторую половину 2020 г. — 10 руб., за первую половину 2020 г. — 7 руб.

«Потенциально злоумышленники могли завладеть сведениями из первичных заявок с неподтвержденными данными, которые не позволяют получить доступ к счетам клиентов и производить манипуляции с денежными средствами», — объяснил представитель банка «Дом.РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных