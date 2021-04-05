РБК узнал об утечке данных клиентов банка «Дом.РФ»

Представитель банка подтвердил изданию факт утечки. По его словам, она произошла из-за уязвимости в дистанционной подаче первичных заявок на получение кредита наличными. Представитель отметил, что утечка была устранена. Источник издания на финансовом рынке сообщил, что об утечке знают и в Центробанке, сейчас он ведет проверку.