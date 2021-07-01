Мэрия Москвы введет идентификацию по биометрии на городских порталах
Мэрия Москвы планирует добавить в городские информационные порталы возможность верификации пользователей с помощью биометрических данных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на контракт между Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы с системным интегратором «ТаскДата».
В техническом задании к контракту, заключенному, как утверждает газета, 24 июня, говорится, что в информационные системы добавят три новых способа аутентификации: через сервис «СберБизнес ID», по ссылке из электронного письма и с помощью биометрии.
Идентификацию с помощью биометрических данных вводят для доступа в Единый центр хранения и обработки данных ДИТ Москвы. Там хранятся данные с городских камер наблюдения. Стоимость контракта, по сведениям издания — 88,7 млн руб.
В мэрии газете пояснили, что биометрию будут использовать только для ограниченного круга уполномоченных сотрудников при доступе к Единому центру хранения и обработки данных. В то же время эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что столичные власти будут использовать биометрию в будущем для повышения эффективности системы распознавания лиц и автоматического выписывания нарушителям штрафов.
Ранее сообщалось, что Минцифры обсуждает с аэропортами пилотные проекты по регистрации пассажиров на рейс c помощью биометрических данных, без паспорта. Кроме того, с 1 июня в России вступили в силу поправки в закон «О связи», позволяющие использовать для удаленной загрузки eSIM в смартфоны Единую биометрическую систему (ЕБС). Tele2 уже объявила о начале подключений по eSIM с идентификацией абонентов через ЕБС.
ЕБС — платформа, созданная в начале 2018 г. Она позволяет физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных, включая изображение лица и голос.