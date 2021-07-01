Мэрия Москвы введет идентификацию по биометрии на городских порталах

Ранее сообщалось, что Минцифры обсуждает с аэропортами пилотные проекты по регистрации пассажиров на рейс c помощью биометрических данных, без паспорта. Кроме того, с 1 июня в России вступили в силу поправки в закон «О связи», позволяющие использовать для удаленной загрузки eSIM в смартфоны Единую биометрическую систему (ЕБС). Tele2 уже объявила о начале подключений по eSIM с идентификацией абонентов через ЕБС.