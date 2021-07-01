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Мэрия Москвы введет идентификацию по биометрии на городских порталах

Ведомости

Мэрия Москвы планирует добавить в городские информационные порталы возможность верификации пользователей с помощью биометрических данных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на контракт между Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы с системным интегратором «ТаскДата».

В техническом задании к контракту, заключенному, как утверждает газета, 24 июня, говорится, что в информационные системы добавят три новых способа аутентификации: через сервис «СберБизнес ID», по ссылке из электронного письма и с помощью биометрии.

Идентификацию с помощью биометрических данных вводят для доступа в Единый центр хранения и обработки данных ДИТ Москвы. Там хранятся данные с городских камер наблюдения. Стоимость контракта, по сведениям издания — 88,7 млн руб.

В мэрии газете пояснили, что биометрию будут использовать только для ограниченного круга уполномоченных сотрудников при доступе к Единому центру хранения и обработки данных. В то же время эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что столичные власти будут использовать биометрию в будущем для повышения эффективности системы распознавания лиц и автоматического выписывания нарушителям штрафов.

Ранее сообщалось, что Минцифры обсуждает с аэропортами пилотные проекты по регистрации пассажиров на рейс c помощью биометрических данных, без паспорта. Кроме того, с 1 июня в России вступили в силу поправки в закон «О связи», позволяющие использовать для удаленной загрузки eSIM в смартфоны Единую биометрическую систему (ЕБС). Tele2 уже объявила о начале подключений по eSIM с идентификацией абонентов через ЕБС.

ЕБС — платформа, созданная в начале 2018 г. Она позволяет физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных, включая изображение лица и голос.

Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрии

Большинству российских абонентов такая возможность будет недоступна, потому что они сопротивляются включению в ЕБС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных