Газпромбанк запустил оплату по QR-коду через систему быстрых платежей
Клиенты Газпромбанка смогут оплачивать товары и услуги юрлиц и индивидуальных предпринимателей с помощью QR-кода через систему быстрых платежей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Первый подобный платеж был проведен 1 июля.
По словам заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, «повсеместное внедрение этой технологии не только будет хорошо принято клиентами, но и в целом положительно повлияет на дальнейшее развитие платежных систем в России».
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом все операции вне зависимости от населенного пункта отправителя и получателя средств осуществляются без комиссии, если их общая сумма не превышает 100 000 руб. в месяц. Кроме того, в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний.
Ускорить введение оплаты QR-кодами потребовал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщал «Интерфакс». Системно значимые банки должны подключить такую возможность с 1 октября 2021 г.