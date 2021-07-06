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Глава Альфа-банка вошел в совет директоров «Вымпелкома»

Ведомости

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский вошел в совет директоров «Вымпелкома» (управляет брендом «Билайн»), сообщила пресс-служба кредитной организации. В свою очередь, гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов вошел в совет директоров банка. 

«Год назад Альфа-банк и "Билайн" объединили свои компетенции и ресурсы в области больших данных... Это ускорит принятие решений по совместным проектам», — отмечается в сообщении. Ранее «Билайн» и Альфа-банк объявили о запуске кобрендинговых кредитных и дебетовых карт. 

«Вымпелком» является дочерней организацией холдинга Veon Ltd., следует из отчетности компании за I квартал 2021 г. Крупнейшим акционером Veon является L1T VIP Holding, входящая в группу LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и партнеров. 

Ранее по теме: «Вымпелком» тестирует виртуального ассистента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных