Глава Альфа-банка вошел в совет директоров «Вымпелкома»
Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский вошел в совет директоров «Вымпелкома» (управляет брендом «Билайн»), сообщила пресс-служба кредитной организации. В свою очередь, гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов вошел в совет директоров банка.
«Год назад Альфа-банк и "Билайн" объединили свои компетенции и ресурсы в области больших данных... Это ускорит принятие решений по совместным проектам», — отмечается в сообщении. Ранее «Билайн» и Альфа-банк объявили о запуске кобрендинговых кредитных и дебетовых карт.