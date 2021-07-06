Глава Альфа-банка вошел в совет директоров «Вымпелкома»

«Год назад Альфа-банк и "Билайн" объединили свои компетенции и ресурсы в области больших данных... Это ускорит принятие решений по совместным проектам», — отмечается в сообщении. Ранее «Билайн» и Альфа-банк объявили о запуске кобрендинговых кредитных и дебетовых карт.