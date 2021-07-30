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Российские космонавты зашли в модуль «Наука»

Ведомости

Российские космонавты впервые перешли на борт многоцелевого лабораторного модуля «Наука», сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».

«Сегодня в 20:47 мск космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли на борт нового российского модуля «Наука», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Ранее генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что нештатное включение двигателей модуля на МКС произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин допустил, что инцидент мог произойти из-за человеческого фактора.

Ранее по теме: «Наука» сможет проработать в составе МКС до конца 2027 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных