Российские космонавты зашли в модуль «Наука»

Модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».