Российские космонавты зашли в модуль «Наука»
Российские космонавты впервые перешли на борт многоцелевого лабораторного модуля «Наука», сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».
«Сегодня в 20:47 мск космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли на борт нового российского модуля «Наука», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Ранее генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что нештатное включение двигателей модуля на МКС произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин допустил, что инцидент мог произойти из-за человеческого фактора.