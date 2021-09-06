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На орбите заработал первый российский спутник для мониторинга климата Арктики

Ведомости

Первый российский спутник для мониторинга климата Арктики — «Арктика-М» — прошел испытания и принят в эксплуатацию, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Принято решение испытания завершить, рекомендовано передать систему «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 1 в эксплуатацию», — говорится в сообщении. «Арктика-М» № 1 — первый из двух космических аппаратов «Арктика-М», попеременно сменяющих друг друга на рабочих участках орбит. Это обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона Земли в целом.

«Совместное использование информации с высокоэллиптических спутников «Арктика-М» и геостационарных «Электро-Л» позволит решить задачу квазинепрерывного получения оперативных гидрометеоданных», — пояснили в «Роскосмосе». Спутники «Арктика-М» созданы Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

В конце августа «Роскосмос» сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту еще 34 спутника OneWeb. Этот пуск стал девятым в рамках программы OneWeb и третьим – с Байконура. После этого запуска число аппаратов OneWeb на орбите увеличилось до 288. Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.

Ранее по теме: «Роскосмос» вывел на орбиту еще 34 спутника OneWeb

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных