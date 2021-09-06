На орбите заработал первый российский спутник для мониторинга климата Арктики

В конце августа «Роскосмос» сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту еще 34 спутника OneWeb. Этот пуск стал девятым в рамках программы OneWeb и третьим – с Байконура. После этого запуска число аппаратов OneWeb на орбите увеличилось до 288. Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.