На орбите заработал первый российский спутник для мониторинга климата Арктики
Первый российский спутник для мониторинга климата Арктики — «Арктика-М» — прошел испытания и принят в эксплуатацию, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«Принято решение испытания завершить, рекомендовано передать систему «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 1 в эксплуатацию», — говорится в сообщении. «Арктика-М» № 1 — первый из двух космических аппаратов «Арктика-М», попеременно сменяющих друг друга на рабочих участках орбит. Это обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона Земли в целом.
«Совместное использование информации с высокоэллиптических спутников «Арктика-М» и геостационарных «Электро-Л» позволит решить задачу квазинепрерывного получения оперативных гидрометеоданных», — пояснили в «Роскосмосе». Спутники «Арктика-М» созданы Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).
В конце августа «Роскосмос» сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту еще 34 спутника OneWeb. Этот пуск стал девятым в рамках программы OneWeb и третьим – с Байконура. После этого запуска число аппаратов OneWeb на орбите увеличилось до 288. Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.