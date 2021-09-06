WhatsApp прекратит поддержку устройств с устаревшими версиями Android

В мае представитель WhatsApp рассказал, что мессенджер начнет постепенно отключать пользователей, которые не согласились с новой политикой конфиденциальности компании. Обновление политики было запланировано на 8 февраля этого года, однако его пришлось перенести на 15 мая, так как многие возмутились новым условием, согласно которому личные данные клиентов будут переданы владеющему WhatsApp Facebook.