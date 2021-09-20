Роскомнадзор усилит поиск запрещенного контента с помощью ИИ

Эксперты предупреждают, что работа такой системы может замедлить работу анализируемых ею с помощью искусственного интеллекта ресурсов. Если все видеоматериалы и изображения будут подвергаться предварительной фильтрации, скорость доступа в интернет существенно замедлится — пользователям придется ждать, пока ИИ проанализирует контент. Кроме того, разработка такой системы может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, ее внедрение обойдется в миллиарды, а обслуживание в десятки миллионов в год, оценил совладелец компании «Ланит-Терком» Владимир Уфнаровский.