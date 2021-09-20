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Роскомнадзор усилит поиск запрещенного контента с помощью ИИ

Ведомости

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует в 2022 г. запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете «Окулус», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на тендер стоимостью 15 млн руб. на разработку такой системы. Планируется, что система начнет работать в 2022 г. и будет выявлять экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству и порнографию.

В документах к тендеру говорится, что в системе должен использоваться искусственный интеллект, чтобы ускорить процесс. Работы должны быть выполнены до 17 декабря.

Товарный знак Oculus с 2019 г. закреплен за Facebook, компания развивает под этим брендом VR-систему. В марте 2021 г. Роспатент одобрил заявку Facebook на товарный знак «Окулус» на кириллице. Зампред комитета по интеллектуальной собственности РСПП Анатолий Семенов заявил, что теоретически Facebook может запретить компьютерные программы и информационные сервисы под этим названием, если ГРЧЦ будет использовать его для оказания коммерческих услуг. Однако центр не относится к лицам, которые осуществляют коммерческую деятельность.

Эксперты предупреждают, что работа такой системы может замедлить работу анализируемых ею с помощью искусственного интеллекта ресурсов. Если все видеоматериалы и изображения будут подвергаться предварительной фильтрации, скорость доступа в интернет существенно замедлится — пользователям придется ждать, пока ИИ проанализирует контент. Кроме того, разработка такой системы может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, ее внедрение обойдется в миллиарды, а обслуживание в десятки миллионов в год, оценил совладелец компании «Ланит-Терком» Владимир Уфнаровский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных