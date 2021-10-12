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«Лаборатория Касперского» оценила потери российского бизнеса от кибератак

Ведомости

Самый большой материальный ущерб российским компаниям в 2021 г. наносили таргетированные кибератаки — те, для которых киберпреступники заранее собирают информацию о потенциальной жертве и выбирают инструменты для ее осуществления. Одна такая кибератака обходилась крупному российскому бизнесу в $695 000, малому и среднему бизнесу (МСБ) — в $32 000. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». 

С таргетированными атаками в 2021 г. столкнулись 35% организаций в России. В числе наиболее дорогостоящих киберинцидентов также оказались неправомерное использование сотрудниками IT-ресурсов: ущерб в среднем составлял $510 000 для крупного бизнеса и $30 000 для МСБ. Несоблюдение внутренней политики информационной безопасности также наносило существенный материальный ущерб компаниям — в среднем утечка обходилась в $465 000 и в $30 000 для крупных компаний и представителей МСБ соответственно. 

DDoS-атаки специалисты «Лаборатории Касперского» также отнесли к наиболее дорогостоящим для бизнеса. В среднем DDoS-атака обходилась в $463 000 для крупных компаний. 

В 2021 г., по подсчетам «Лаборатории Касперского», на информационную безопасность компании закладывали свыше $755 000 — это 25% от всего IT-бюджета компании, к 2024 г. он может вырасти на 12%, спрогнозировали в «Лаборатории Касперского». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных