«Лаборатория Касперского» оценила потери российского бизнеса от кибератак
Самый большой материальный ущерб российским компаниям в 2021 г. наносили таргетированные кибератаки — те, для которых киберпреступники заранее собирают информацию о потенциальной жертве и выбирают инструменты для ее осуществления. Одна такая кибератака обходилась крупному российскому бизнесу в $695 000, малому и среднему бизнесу (МСБ) — в $32 000. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
С таргетированными атаками в 2021 г. столкнулись 35% организаций в России. В числе наиболее дорогостоящих киберинцидентов также оказались неправомерное использование сотрудниками IT-ресурсов: ущерб в среднем составлял $510 000 для крупного бизнеса и $30 000 для МСБ. Несоблюдение внутренней политики информационной безопасности также наносило существенный материальный ущерб компаниям — в среднем утечка обходилась в $465 000 и в $30 000 для крупных компаний и представителей МСБ соответственно.
DDoS-атаки специалисты «Лаборатории Касперского» также отнесли к наиболее дорогостоящим для бизнеса. В среднем DDoS-атака обходилась в $463 000 для крупных компаний.
В 2021 г., по подсчетам «Лаборатории Касперского», на информационную безопасность компании закладывали свыше $755 000 — это 25% от всего IT-бюджета компании, к 2024 г. он может вырасти на 12%, спрогнозировали в «Лаборатории Касперского».