«Лаборатория Касперского» оценила потери российского бизнеса от кибератак

С таргетированными атаками в 2021 г. столкнулись 35% организаций в России. В числе наиболее дорогостоящих киберинцидентов также оказались неправомерное использование сотрудниками IT-ресурсов: ущерб в среднем составлял $510 000 для крупного бизнеса и $30 000 для МСБ. Несоблюдение внутренней политики информационной безопасности также наносило существенный материальный ущерб компаниям — в среднем утечка обходилась в $465 000 и в $30 000 для крупных компаний и представителей МСБ соответственно.