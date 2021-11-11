Пользователи Apple смогут назначать наследников своих данных

Ранее получить доступ к данным умершего члена семьи можно было только по распоряжению суда, а к его телефону (не зная пароля) — вовсе невозможно. Это приводило к юридическим казусам: так, в 2016 г. широкую известность обрела история итальянца Леонардо Фабретти, который безуспешно просил компанию помочь ему разблокировать телефон покойного сына. В Apple ответили, что не могут ему помочь без пароля.