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Пользователи Apple смогут назначать наследников своих данных

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Apple запустит новую функцию под названием Digital Legacy («цифровое наследие»), которая позволит пользователям выбирать «наследников» для передачи своих данных. Об этом сообщает портал The Verge.

Пользователь сможет выбрать пять контактов, которые смогут получить доступ к данным и личной информации в хранилище iCloud, включая фотографии, документы и покупки. Например, на iPhone это можно будет сделать в разделе «Пароль и безопасность» в меню Apple ID. Чтобы воспользоваться правом доступа, «наследник» должен будет предъявить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта. Похожие функции уже есть у Google и Facebook.

Впервые новый функционал был анонсирован летом 2021 г. на конференции разработчиков WWDC. Пока он работает в тестовой версии iOS 15.2 и станет доступен владельцам iPhone, iPad и Macs при полном запуске обновления.

Ранее получить доступ к данным умершего члена семьи можно было только по распоряжению суда, а к его телефону (не зная пароля) — вовсе невозможно. Это приводило к юридическим казусам: так, в 2016 г. широкую известность обрела история итальянца Леонардо Фабретти, который безуспешно просил компанию помочь ему разблокировать телефон покойного сына. В Apple ответили, что не могут ему помочь без пароля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных