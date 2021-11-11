Пользователи Apple смогут назначать наследников своих данных
Apple запустит новую функцию под названием Digital Legacy («цифровое наследие»), которая позволит пользователям выбирать «наследников» для передачи своих данных. Об этом сообщает портал The Verge.
Пользователь сможет выбрать пять контактов, которые смогут получить доступ к данным и личной информации в хранилище iCloud, включая фотографии, документы и покупки. Например, на iPhone это можно будет сделать в разделе «Пароль и безопасность» в меню Apple ID. Чтобы воспользоваться правом доступа, «наследник» должен будет предъявить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта. Похожие функции уже есть у Google и Facebook.
Впервые новый функционал был анонсирован летом 2021 г. на конференции разработчиков WWDC. Пока он работает в тестовой версии iOS 15.2 и станет доступен владельцам iPhone, iPad и Macs при полном запуске обновления.
Ранее получить доступ к данным умершего члена семьи можно было только по распоряжению суда, а к его телефону (не зная пароля) — вовсе невозможно. Это приводило к юридическим казусам: так, в 2016 г. широкую известность обрела история итальянца Леонардо Фабретти, который безуспешно просил компанию помочь ему разблокировать телефон покойного сына. В Apple ответили, что не могут ему помочь без пароля.