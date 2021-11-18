Минцифры скорректировало планы по внедрению суперсервисов в «Госуслуги»
Минцифры изменил планы эволюции «Госуслуг» в суперсервисы (расширенные наборы госуслуг, которые должны полностью охватить типовые жизненные ситуации людей и бизнеса), вместо 25 таких сервисов будет создано 18, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на программу цифровой трансформации министерства на 2021-2023 гг. Реализовать суперсервисы планируется до конца 2022 г.
В министерстве изданию пояснили, что ведомства, ответственные за создание нескольких сервисов, заявили, что они уже не нужны, потому что есть аналогичные проекты, которые дублируют цели суперсервисов.
В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что за последние два года на «Госуслугах» было запущено 13 суперсервисов, а в 2022 г. планируется запуск еще трех: «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство». Согласно программе Минцифры, до конца 2022 г. появятся сервисы «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека» и «Образование в РФ для иностранцев», а также расширятся функции уже работающих сервисов.
Из плана цифровизации Минцифры исключило наборы услуг по регистрации и господдержке бизнеса, суперсервисы «Разрешения для бизнеса в цифровом виде», «Паспортные сервисы онлайн», «Земля под строительство онлайн», «Передача заявлений в правоохранительные органы онлайн» и «Переезд в другой регион».