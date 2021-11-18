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Минцифры скорректировало планы по внедрению суперсервисов в «Госуслуги»

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Минцифры изменил планы эволюции «Госуслуг» в суперсервисы (расширенные наборы госуслуг, которые должны полностью охватить типовые жизненные ситуации людей и бизнеса), вместо 25 таких сервисов будет создано 18, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на программу цифровой трансформации министерства на 2021-2023 гг. Реализовать суперсервисы планируется до конца 2022 г. 

В министерстве изданию пояснили, что ведомства, ответственные за создание нескольких сервисов, заявили, что они уже не нужны, потому что есть аналогичные проекты, которые дублируют цели суперсервисов. 

В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что за последние два года на «Госуслугах» было запущено 13 суперсервисов, а в 2022 г. планируется запуск еще трех: «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство». Согласно программе Минцифры, до конца 2022 г. появятся сервисы «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека» и «Образование в РФ для иностранцев», а также расширятся функции уже работающих сервисов. 

Из плана цифровизации Минцифры исключило наборы услуг по регистрации и господдержке бизнеса, суперсервисы «Разрешения для бизнеса в цифровом виде», «Паспортные сервисы онлайн», «Земля под строительство онлайн», «Передача заявлений в правоохранительные органы онлайн» и «Переезд в другой регион». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных