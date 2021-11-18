Минцифры скорректировало планы по внедрению суперсервисов в «Госуслуги»

В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что за последние два года на «Госуслугах» было запущено 13 суперсервисов, а в 2022 г. планируется запуск еще трех: «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство». Согласно программе Минцифры, до конца 2022 г. появятся сервисы «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека» и «Образование в РФ для иностранцев», а также расширятся функции уже работающих сервисов.