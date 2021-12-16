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Первую страницу «Википедии» продали на торгах в виде NFT за $750 000

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Первая запись на сайте «Википедии» была продана в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) в ходе торгов на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $750 000 (55,2 млн руб.), говорится на сайте аукционного дома.

Она появилась 15 января 2001 года и состояла из единственной фразы Hello, World! («Привет, мир!»), которую основатель онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлс написал на странице запуска. Кроме того, с молотка за $187 500 (13,8 млн руб.) ушел личный iMac Уэйлса, с которого он сделал эту запись.

Вырученные от продажи лотов средства пойдут на развитие созданной Уэйльсом альтернативной социальной сети WT.Social. которая, как и «Википедия», существует на пожертвования пользователей.

Это уже не первый случай, когда благодаря NFT-технологии «оцифровывается» культурный феномен. Ранее основатель Twitter Джек Дорси продал как NFT свой первый твит за $2,9 млн, а создатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли продал за $5,4 млн токен исходного кода, на котором написана технология Всемирной паутины.

В начале ноября режиссер Квентин Тарантино рассказал, что планирует продать в виде NFT семь вырезанных сцен из фильма «Криминальное чтиво» и оригинальный рукописный сценарий картины. Киностудия Miramax подала на Тарантино в суд с требованием запретить ему продавать вырезанные сцены, обвиняя его в нарушении авторских прав. Адвокаты Тарантино считают, что режиссер по контракту со студией сохранил часть прав на фильм, включая публикацию сценария, книг по фильму, саундтрек к нему, сиквелы и ремейки.

Ранее по теме: Первую версию «Википедии» выставят на аукцион в виде NFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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