Первую страницу «Википедии» продали на торгах в виде NFT за $750 000
Первая запись на сайте «Википедии» была продана в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) в ходе торгов на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $750 000 (55,2 млн руб.), говорится на сайте аукционного дома.
Она появилась 15 января 2001 года и состояла из единственной фразы Hello, World! («Привет, мир!»), которую основатель онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлс написал на странице запуска. Кроме того, с молотка за $187 500 (13,8 млн руб.) ушел личный iMac Уэйлса, с которого он сделал эту запись.
Вырученные от продажи лотов средства пойдут на развитие созданной Уэйльсом альтернативной социальной сети WT.Social. которая, как и «Википедия», существует на пожертвования пользователей.
Это уже не первый случай, когда благодаря NFT-технологии «оцифровывается» культурный феномен. Ранее основатель Twitter Джек Дорси продал как NFT свой первый твит за $2,9 млн, а создатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли продал за $5,4 млн токен исходного кода, на котором написана технология Всемирной паутины.
В начале ноября режиссер Квентин Тарантино рассказал, что планирует продать в виде NFT семь вырезанных сцен из фильма «Криминальное чтиво» и оригинальный рукописный сценарий картины. Киностудия Miramax подала на Тарантино в суд с требованием запретить ему продавать вырезанные сцены, обвиняя его в нарушении авторских прав. Адвокаты Тарантино считают, что режиссер по контракту со студией сохранил часть прав на фильм, включая публикацию сценария, книг по фильму, саундтрек к нему, сиквелы и ремейки.