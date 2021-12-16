Первую страницу «Википедии» продали на торгах в виде NFT за $750 000

В начале ноября режиссер Квентин Тарантино рассказал, что планирует продать в виде NFT семь вырезанных сцен из фильма «Криминальное чтиво» и оригинальный рукописный сценарий картины. Киностудия Miramax подала на Тарантино в суд с требованием запретить ему продавать вырезанные сцены, обвиняя его в нарушении авторских прав. Адвокаты Тарантино считают, что режиссер по контракту со студией сохранил часть прав на фильм, включая публикацию сценария, книг по фильму, саундтрек к нему, сиквелы и ремейки.