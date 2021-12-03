Первую версию «Википедии» выставят на аукцион в виде NFT
Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс токенизирует первую версию сайта и выставит ее на аукцион. Торги проведет аукционный дом Christie's c 3 по 15 декабря.
В виде невзаимозаменяемого токена (NFT), записанного в блокчейн Ethereum, будет представлена самая ранняя версия «Википедии», увидевшая свет в январе 2001-го. «То, что вы увидите на экране, — это то, как "Википедия" выглядела в тот момент, когда я запустил софт», — сказал Уэйлс в интервью The Verge.
Первыми словами, которые появились в онлайн-энциклопедии, была фраза «Hello, World!» («Привет, мир!»), с которой традиционно начинают изучение языков программирования. После продажи токена первоначальная версия «Википедии» будет размещена в публичном доступе. Любой желающий сможет просмотреть и отредактировать ее, но через пять минут все правки будут откатываться к оригинальному приветствию.
Вместе с токеном на торги будет выставлен личный iMac Уэйлса, которым он пользовался на момент запуска сайта. Вырученные от продажи средства пойдут на благотворительность и на поддержку работы социальной сети Уэйлса WT.Social, которая, как и «Википедия», существует на пожертвования пользователей.
Похожую распродажу в июне устроил создатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли. Он выставил на аукционе Sotheby’s в качестве NFT 9555 строк исходного кода, на котором написана технология, лежащая в основе интернета. Токен исходного кода был продан за $5,4 млн.