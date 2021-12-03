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Первую версию «Википедии» выставят на аукцион в виде NFT

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Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс токенизирует первую версию сайта и выставит ее на аукцион. Торги проведет аукционный дом Christie's c 3 по 15 декабря.

В виде невзаимозаменяемого токена (NFT), записанного в блокчейн Ethereum, будет представлена самая ранняя версия «Википедии», увидевшая свет в январе 2001-го. «То, что вы увидите на экране, — это то, как "Википедия" выглядела в тот момент, когда я запустил софт», — сказал Уэйлс в интервью The Verge. 

Первыми словами, которые появились в онлайн-энциклопедии, была фраза «Hello, World!» («Привет, мир!»), с которой традиционно начинают изучение языков программирования. После продажи токена первоначальная версия «Википедии» будет размещена в публичном доступе. Любой желающий сможет просмотреть и отредактировать ее, но через пять минут все правки будут откатываться к оригинальному приветствию. 

Вместе с токеном на торги будет выставлен личный iMac Уэйлса, которым он пользовался на момент запуска сайта. Вырученные от продажи средства пойдут на благотворительность и на поддержку работы социальной сети Уэйлса WT.Social, которая, как и «Википедия», существует на пожертвования пользователей.

Похожую распродажу в июне устроил создатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли. Он выставил на аукционе Sotheby’s в качестве NFT 9555 строк исходного кода, на котором написана технология, лежащая в основе интернета. Токен исходного кода был продан за $5,4 млн.

Ранее по теме: Размер рынка NFT может достичь $240 млрд на фоне создания метавселенных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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