Первую версию «Википедии» выставят на аукцион в виде NFT

В виде невзаимозаменяемого токена (NFT), записанного в блокчейн Ethereum, будет представлена самая ранняя версия «Википедии», увидевшая свет в январе 2001-го. «То, что вы увидите на экране, — это то, как "Википедия" выглядела в тот момент, когда я запустил софт», — сказал Уэйлс в интервью The Verge.