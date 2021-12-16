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Хинштейн предложил ужесточить законодательство об анонимайзерах

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Глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн надеется на разработку законодательных предложений, направленных на ужесточение регулирования анонимайзеров и сервисов обхода блокировок. Об этом он заявил на круглом столе в Общественной палате «Противодействие цифровым угрозам». Депутат также сравнил даркнет с работавшим в Москве Хитровским рынком.

«Ровно такой же подход, на наш взгляд, должен быть применим и к Tor, и к анонимайзерам, и VPN-сервисам в интернете», — заявил депутат, рассказав о мерах правоохранителей по отношению к торговцам краденым. Он подчеркнул, что те сервисы, которые помогают обходить требования российского законодательства и декларируют это как основную свою функцию, не должны работать в стране.

«Я надеюсь, что в ходе сегодняшнего обсуждения (...), в ходе других дискуссий и диалогов нам удастся сообща выработать конкретные предложения, в том числе законодательные: как более эффективно и качественно бороться с этой угрозой», — заявил Хинштейн в ходе заседания в Общественной палате.

По словам депутата, по итогам первого полугодия 2021 г. из всех совершенных в России преступлений более 26% процентов были совершены с использованием интернет-технологий, а год назад эта цифра составляла 24,5%. Хинштейн также напомнил о блокировке в декабре Роскомнадзором страницы сервиса Tor. «Мы приветствуем такой подход, считаем его абсолютно оправданным. Но, к сожалению, пока доступ ограничен только к этому конкретному ресурсу, но не к браузеру и самой сети Tor, которая составляет несущую конструкцию даркнета», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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