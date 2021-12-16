Хинштейн предложил ужесточить законодательство об анонимайзерах

По словам депутата, по итогам первого полугодия 2021 г. из всех совершенных в России преступлений более 26% процентов были совершены с использованием интернет-технологий, а год назад эта цифра составляла 24,5%. Хинштейн также напомнил о блокировке в декабре Роскомнадзором страницы сервиса Tor. «Мы приветствуем такой подход, считаем его абсолютно оправданным. Но, к сожалению, пока доступ ограничен только к этому конкретному ресурсу, но не к браузеру и самой сети Tor, которая составляет несущую конструкцию даркнета», — отметил он.