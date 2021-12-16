Хинштейн предложил ужесточить законодательство об анонимайзерах
Глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн надеется на разработку законодательных предложений, направленных на ужесточение регулирования анонимайзеров и сервисов обхода блокировок. Об этом он заявил на круглом столе в Общественной палате «Противодействие цифровым угрозам». Депутат также сравнил даркнет с работавшим в Москве Хитровским рынком.
«Ровно такой же подход, на наш взгляд, должен быть применим и к Tor, и к анонимайзерам, и VPN-сервисам в интернете», — заявил депутат, рассказав о мерах правоохранителей по отношению к торговцам краденым. Он подчеркнул, что те сервисы, которые помогают обходить требования российского законодательства и декларируют это как основную свою функцию, не должны работать в стране.
«Я надеюсь, что в ходе сегодняшнего обсуждения (...), в ходе других дискуссий и диалогов нам удастся сообща выработать конкретные предложения, в том числе законодательные: как более эффективно и качественно бороться с этой угрозой», — заявил Хинштейн в ходе заседания в Общественной палате.
По словам депутата, по итогам первого полугодия 2021 г. из всех совершенных в России преступлений более 26% процентов были совершены с использованием интернет-технологий, а год назад эта цифра составляла 24,5%. Хинштейн также напомнил о блокировке в декабре Роскомнадзором страницы сервиса Tor. «Мы приветствуем такой подход, считаем его абсолютно оправданным. Но, к сожалению, пока доступ ограничен только к этому конкретному ресурсу, но не к браузеру и самой сети Tor, которая составляет несущую конструкцию даркнета», — отметил он.