Власти Москвы потратят 4 млрд рублей на систему видеонаблюдения
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы разместил тендер на организацию системы интеллектуального видеонаблюдения, на которую за пять лет планируется выделить 4,2 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные на портале госзакупок.
Власти арендуют у подрядчика 1300 видеокамер, 770 из которых будут установлены на МКАД. Каждый комплекс состоит из трех камер с ИК-подсветкой до 250 м и 40-кратным оптическим зумом. Планируется, что система начнет разворачиваться в городе в 2022 г. Согласно документации, оборудование будет с помощью нейросети выявлять и фиксировать инциденты на дороге, мусор на проезжей части, выпавший груз, животных, части автомобилей и другие предметы, которые угрожают безопасности дорожного движения. Также система должна сама распознавать пробки, выявлять дым и огонь в случае ДТП и нарушения ПДД.
В ЦОДД изданию сообщили, что эти камеры не будут штрафовать водителей, однако информация с них будет передана экстренным службам или ближайшему экипажу патруля для реагирования и оказания помощи. Информация об аварии или препятствии будет отражаться на электронном табло на дороге. Система сможет фиксировать инциденты и тут же оповещать экстренные службы. В центре отметили, что нейросеть уже обучена большими данными из других стран, хотя формально контракт на развертывание системы еще не заключен.