Власти Москвы потратят 4 млрд рублей на систему видеонаблюдения

В ЦОДД изданию сообщили, что эти камеры не будут штрафовать водителей, однако информация с них будет передана экстренным службам или ближайшему экипажу патруля для реагирования и оказания помощи. Информация об аварии или препятствии будет отражаться на электронном табло на дороге. Система сможет фиксировать инциденты и тут же оповещать экстренные службы. В центре отметили, что нейросеть уже обучена большими данными из других стран, хотя формально контракт на развертывание системы еще не заключен.