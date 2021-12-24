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Власти Москвы потратят 4 млрд рублей на систему видеонаблюдения

Ведомости

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы разместил тендер на организацию системы интеллектуального видеонаблюдения, на которую за пять лет планируется выделить 4,2 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные на портале госзакупок.

Власти арендуют у подрядчика 1300 видеокамер, 770 из которых будут установлены на МКАД. Каждый комплекс состоит из трех камер с ИК-подсветкой до 250 м и 40-кратным оптическим зумом. Планируется, что система начнет разворачиваться в городе в 2022 г. Согласно документации, оборудование будет с помощью нейросети выявлять и фиксировать инциденты на дороге, мусор на проезжей части, выпавший груз, животных, части автомобилей и другие предметы, которые угрожают безопасности дорожного движения. Также система должна сама распознавать пробки, выявлять дым и огонь в случае ДТП и нарушения ПДД.

В ЦОДД изданию сообщили, что эти камеры не будут штрафовать водителей, однако информация с них будет передана экстренным службам или ближайшему экипажу патруля для реагирования и оказания помощи. Информация об аварии или препятствии будет отражаться на электронном табло на дороге. Система сможет фиксировать инциденты и тут же оповещать экстренные службы. В центре отметили, что нейросеть уже обучена большими данными из других стран, хотя формально контракт на развертывание системы еще не заключен. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных