Испытательный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» перенесли во второй раз
Назначенный на 24 декабря пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк был отложен из-за сбоя. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, пуск в пятницу был отменен автоматикой стартового комплекса, сейчас госкомиссия изучает причины отмены и рассматривает возможность запуска ракеты в субботу, 25 декабря. Команда автоматики на отбой пуска была подана за полторы минуты до старта, рассказал источник ТАСС в Минобороны. По его словам, с самой ракетой все в порядке.
«Ангара» — один из главных долгостроев российской космической промышленности в постсоветское время. Решение о разработке ракет этого семейства приняли еще в 1990-е, но реальное финансирование проекта началось в 2006 г. В него входят легкие ракеты-носители «Ангара-1.2», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», а также повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Ракеты «Ангара» считаются экологически безопасными, так как используют керосин и жидкий кислород вместо токсичного топлива на основе гептила.
В прошлом году Минобороны заказало у ГКНПЦ им. Хруничева (входит в «Роскосмос») четыре ракеты-носителя «Ангара-А5». Контракт оценивался в сумму свыше 18 млрд руб. По расчетам ведомства, один такой летальный аппарат способен вывести на низкую орбиту до 23 т полезной нагрузки. Первый испытательный пуск ракеты состоялся 23 декабря 2014 г., второй — 14 декабря 2020 г.
В октябре Минобороны сообщило, что планирует провести 17 пусков ракеты с космодрома Плесецк до конца 2027-го, в том числе один — до конца текущего года и два — в следующем.
9 декабря администрация Каргасокского района Томской области, который находится в районе падения отделяющихся частей ракеты, сообщила, что пуск «Ангары-А5» запланирован на 23 декабря. Впоследствии он был перенесен на резервную дату — 24 декабря. По данным источников ТАСС, это произошло из-за проблем с наземным оборудованием, а также из-за погодных условий.