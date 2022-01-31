Кабмин выделил 1,8 млрд рублей на проекты по созданию отечественных самолетов

20 января во время рабочей поездки в Воронеж премьер-министр поручил профильным министерствам подготовить предложения по новым мерам господдержки, которые помогли бы обновить парки самолетов отечественных авиакомпаний. Он также поставил задачу обеспечить технологическую независимость от иностранных комплектующих в авиастроении. По его словам, правительство рассчитывает нарастить долю российских самолетов в парке крупнейших компаний страны до 30% за следующие девять лет.