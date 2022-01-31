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Кабмин выделил 1,8 млрд рублей на проекты по созданию отечественных самолетов

Ведомости

Правительство РФ выделило еще около 1,8 млрд руб. на проекты по созданию современных отечественных самолетов, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Более 1,6 млрд руб. из выделенной суммы получит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Из них 1 млрд руб. покроет затраты на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. При этом 616 млн руб., предусмотренные для ОАК, направят на доработку регионального лайнера Ил-114 — работа по его модернизации ведется в рамках госпрограммы. Еще 175,8 млн руб. направят на разработку двигателя ТВ7-117, уточнили в пресс-службе кабмина.

«Развитие производств, обладающих компетенциями по строительству всей линейки современных и конкурентоспособных самолетов, – исключительный государственный приоритет. Только с их помощью мы сможем связать территорию нашей большой страны», – подчеркнул Мишустин на совещании.

20 января во время рабочей поездки в Воронеж премьер-министр поручил профильным министерствам подготовить предложения по новым мерам господдержки, которые помогли бы обновить парки самолетов отечественных авиакомпаний. Он также поставил задачу обеспечить технологическую независимость от иностранных комплектующих в авиастроении. По его словам, правительство рассчитывает нарастить долю российских самолетов в парке крупнейших компаний страны до 30% за следующие девять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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