Кабмин выделил 1,8 млрд рублей на проекты по созданию отечественных самолетов
Правительство РФ выделило еще около 1,8 млрд руб. на проекты по созданию современных отечественных самолетов, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Более 1,6 млрд руб. из выделенной суммы получит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Из них 1 млрд руб. покроет затраты на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. При этом 616 млн руб., предусмотренные для ОАК, направят на доработку регионального лайнера Ил-114 — работа по его модернизации ведется в рамках госпрограммы. Еще 175,8 млн руб. направят на разработку двигателя ТВ7-117, уточнили в пресс-службе кабмина.
«Развитие производств, обладающих компетенциями по строительству всей линейки современных и конкурентоспособных самолетов, – исключительный государственный приоритет. Только с их помощью мы сможем связать территорию нашей большой страны», – подчеркнул Мишустин на совещании.
20 января во время рабочей поездки в Воронеж премьер-министр поручил профильным министерствам подготовить предложения по новым мерам господдержки, которые помогли бы обновить парки самолетов отечественных авиакомпаний. Он также поставил задачу обеспечить технологическую независимость от иностранных комплектующих в авиастроении. По его словам, правительство рассчитывает нарастить долю российских самолетов в парке крупнейших компаний страны до 30% за следующие девять лет.