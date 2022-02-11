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Илон Маск: Starship совершит первый орбитальный полет в 2022 году

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Первый орбитальный полет разрабатываемого SpaceX многоразового космического корабля Starship состоится в 2022 г., заявил глава и основатель компании Илон Маск.

«На данный момент я более чем уверен, что мы сможем добраться до орбиты в этом году», — сказал он в ходе презентации на космодроме Starbase компании SpaceX в Бока Чика (цитата по Reuters).

Предприниматель также отметил, что SpaceX столкнулась с трудностями при разработке двигателей Raptor 2 для ракеты-носителя Super Heavy, которая должна доставить корабль на орбиту. По его словам, проблемы были вызваны плавлением внутри камер двигателей от сильного нагрева.

Маск добавил, что компания «очень близка» к решению этой задачи и планирует к марту нарастить производство двигателей до семи-восьми штук в неделю. Ожидается, что к концу текущего года SpaceX будет ежемесячно выпускать новый Starship и ракету-носитель.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для доставки людей и грузов на Марс и на Луну. Он рассчитан на 100 пассажиров и способен доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом более 100 т. SpaceX провела несколько тестовых пусков прототипов аппарата в пределах земной атмосферы за последний год, но корабль впервые приземлился без аварии только в мае. Тогда прототип SN15 поднялся на высоту около 10 км, его полет длился около шести минут.

Ранее планировалось запустить ракету на орбиту в ноябре 2021 г., но полет был перенесен на 2022 г. из-за экологической экспертизы комплекса SpaceX в Бока-Чика, которую проводит Федеральное управление гражданской авиации США. Изначально регулятор должен был принять решение о том, представляет ли планируемая застройка территории угрозу для окружающей среды, до 31 декабря. Однако за три дня до истечения этого срока в управлении заявили, что на завершение проверки потребуется еще два месяца. Основной причиной переноса стало большое количество комментариев (свыше 18 000) к черновой версии доклада, подготовленной в сентябре прошлого года. Процесс экологической оценки также включает консультации с другими госучреждениями по темам вымирающих видов и сохранения исторических мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных