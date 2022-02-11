Илон Маск: Starship совершит первый орбитальный полет в 2022 году

Ранее планировалось запустить ракету на орбиту в ноябре 2021 г., но полет был перенесен на 2022 г. из-за экологической экспертизы комплекса SpaceX в Бока-Чика, которую проводит Федеральное управление гражданской авиации США. Изначально регулятор должен был принять решение о том, представляет ли планируемая застройка территории угрозу для окружающей среды, до 31 декабря. Однако за три дня до истечения этого срока в управлении заявили, что на завершение проверки потребуется еще два месяца. Основной причиной переноса стало большое количество комментариев (свыше 18 000) к черновой версии доклада, подготовленной в сентябре прошлого года. Процесс экологической оценки также включает консультации с другими госучреждениями по темам вымирающих видов и сохранения исторических мест.