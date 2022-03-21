Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Apple

Об аналогичных трудностях сообщили также жители Великобритании, Канады, Германии, Австралии, России и других стран. Однако в России трудности наблюдаются несколько дней в связи с ограничением работы иностранных сервисов на фоне военной операции государства в Донбассе и на Украине. В частности, платежные системы Visa и Mastercard не проводят транзакции россиян в адрес зарубежных контрагентов.