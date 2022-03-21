Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Apple
Масштабный сбой в работе сервисов компании Apple наблюдается в период примерно с 19:45 до 20:30 мск, следует из данных портала Downdetector.
С наибольшими трудностями столкнулись пользователи из США, количество жалоб в этой стране превышает несколько тысяч. В частности, о проблемах с использованием Apple Maps сообщили 7273 человека из этого государства, iCloud — 4196, App Store — 3104, Apple Store — 2768, Apple iMessage — 2390, Apple Find my iPhone — 1712, Apple Support — 1330, Apple News — 462, Apple TV — 446.
Об аналогичных трудностях сообщили также жители Великобритании, Канады, Германии, Австралии, России и других стран. Однако в России трудности наблюдаются несколько дней в связи с ограничением работы иностранных сервисов на фоне военной операции государства в Донбассе и на Украине. В частности, платежные системы Visa и Mastercard не проводят транзакции россиян в адрес зарубежных контрагентов.
Помимо Apple сбой небольшой наблюдается и у сервисов Google. 154 человека из США пожаловались, что не могут воспользоваться поисковой системой компании. Больше 1000 человек сообщили, что не работает картографическое приложение Google Maps.
Также пользователи пожаловались на сбои в работе других приложений. В частности, 158 человек заявили о трудностях с использованием Youtube. Проблемы наблюдаются у клиентов мобильных операторов Verizon и T-Mobile.