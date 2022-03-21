Газета
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Apple

Ведомости

Масштабный сбой в работе сервисов компании Apple наблюдается в период примерно с 19:45 до 20:30 мск, следует из данных портала Downdetector. 

С наибольшими трудностями столкнулись пользователи из США, количество жалоб в этой стране превышает несколько тысяч. В частности, о проблемах с использованием Apple Maps сообщили 7273 человека из этого государства, iCloud — 4196, App Store — 3104, Apple Store — 2768, Apple iMessage — 2390, Apple Find my iPhone — 1712, Apple Support — 1330, Apple News — 462, Apple TV — 446.

Об аналогичных трудностях сообщили также жители Великобритании, Канады, Германии, Австралии, России и других стран. Однако в России трудности наблюдаются несколько дней в связи с ограничением работы иностранных сервисов на фоне военной операции государства в Донбассе и на Украине. В частности, платежные системы Visa и Mastercard не проводят транзакции россиян в адрес зарубежных контрагентов. 

Помимо Apple сбой небольшой наблюдается и у сервисов Google. 154 человека из США пожаловались, что не могут воспользоваться поисковой системой компании. Больше 1000 человек сообщили, что не работает картографическое приложение Google Maps.

Также пользователи пожаловались на сбои в работе других приложений. В частности, 158 человек заявили о трудностях с использованием Youtube. Проблемы наблюдаются у клиентов мобильных операторов Verizon и T-Mobile. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных