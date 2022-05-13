В топ-10 App Store вышло имитирующее «Сбербанк онлайн» мошенническое приложение
В качестве издателя приложения указан некий Саид Ахмедов, в описании сказано, что «Сбербанк онлайн лайт» это «приложения для моментального входа в сайт сбербанка онлайн». В Сбербанке «РБК» сообщили, что служба безопасности финансовой организации уже работает над блокировкой этого приложения.
12 апреля компания Apple убрала приложение «Сбербанк онлайн» из App Store в связи с санкциями в отношении банка – 6 апреля США заморозило активы финансовой организации, а местным гражданам и компаниям было запрещено вести бизнес с ним бизнес. Контрагенты должны были завершить все отношения со Сбербанком до 13 апреля.
13 апреля мобильное приложение стало недоступно для скачиваний и обновлений на платформе Android в магазине Google Play. В этот же день бесконтактная оплата картами «Мир» через сервис SberPay была ограничена по решению технического партнера.