В топ-10 App Store вышло имитирующее «Сбербанк онлайн» мошенническое приложение

12 апреля компания Apple убрала приложение «Сбербанк онлайн» из App Store в связи с санкциями в отношении банка – 6 апреля США заморозило активы финансовой организации, а местным гражданам и компаниям было запрещено вести бизнес с ним бизнес. Контрагенты должны были завершить все отношения со Сбербанком до 13 апреля.