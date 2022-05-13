Газета
Технологии

В топ-10 App Store вышло имитирующее «Сбербанк онлайн» мошенническое приложение

Ведомости

На шестое место в топе наиболее скачиваемых бесплатных приложений в российском сегменте App Store вышло приложение «Сбербанк онлайн лайт», следует из данных data.ai. Как выяснил «РБК», приложение является мошенническим.

В качестве издателя приложения указан некий Саид Ахмедов, в описании сказано, что «Сбербанк онлайн лайт» это «приложения для моментального входа в сайт сбербанка онлайн». В Сбербанке «РБК» сообщили, что служба безопасности финансовой организации уже работает над блокировкой этого приложения.

12 апреля компания Apple убрала приложение «Сбербанк онлайн» из App Store в связи с санкциями в отношении банка – 6 апреля США заморозило активы финансовой организации, а местным гражданам и компаниям было запрещено вести бизнес с ним бизнес. Контрагенты должны были завершить все отношения со Сбербанком до 13 апреля.

13 апреля мобильное приложение стало недоступно для скачиваний и обновлений на платформе Android в магазине Google Play. В этот же день бесконтактная оплата картами «Мир» через сервис SberPay была ограничена по решению технического партнера.

Ранее по теме: ЦБ рассказал о схеме мошенничества c «проверкой» утечки данных

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных