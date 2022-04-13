Газета
Финансы

Россияне не смогут расплачиваться картами «Мир» через SberPay с 13 апреля

Ведомости

Бесконтактная оплата картами «Мир» через сервис SberPay ограничена по решению технического партнера, сообщил Сбербанк.

«В связи с решением технического партнера использование карт в электронном кошельке SberPay (NFC) ограничено», — заявили в банке. Бесконтактная оплата картами «Мир» доступна в Mir Pay и Samsung Pay, также банк прорабатывает альтернативные решения.

В Сбере напомнили, что пластиковые карты Mastercard, Visa и «Мир» работают по всей России. В интернете покупки можно оплачивать с помощью SberPay картами Сбербанка всех платежных систем.

6 апреля США ввели новые санкции в отношении Сбербанка: активы банка будут заморожены, а гражданам и компаниям США запретят вести бизнес с кредитной организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. США 24 февраля ввели в отношении организации более «мягкие» санкции, предписав всем финансовым институтам страны закрыть корсчета в банке в течение 30 дней и перестать проводить любые транзакции с участием банка и его 25 «дочек».

Накануне магазин приложений App Store убрал возможность скачать или обновить «Сбербанк онлайн» и другие приложения банка. Сегодня ограничил доступ к приложениям Google Play.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных