Россияне не смогут расплачиваться картами «Мир» через SberPay с 13 апреля

6 апреля США ввели новые санкции в отношении Сбербанка: активы банка будут заморожены, а гражданам и компаниям США запретят вести бизнес с кредитной организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. США 24 февраля ввели в отношении организации более «мягкие» санкции, предписав всем финансовым институтам страны закрыть корсчета в банке в течение 30 дней и перестать проводить любые транзакции с участием банка и его 25 «дочек».