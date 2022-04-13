Россияне не смогут расплачиваться картами «Мир» через SberPay с 13 апреля
Бесконтактная оплата картами «Мир» через сервис SberPay ограничена по решению технического партнера, сообщил Сбербанк.
«В связи с решением технического партнера использование карт в электронном кошельке SberPay (NFC) ограничено», — заявили в банке. Бесконтактная оплата картами «Мир» доступна в Mir Pay и Samsung Pay, также банк прорабатывает альтернативные решения.
В Сбере напомнили, что пластиковые карты Mastercard, Visa и «Мир» работают по всей России. В интернете покупки можно оплачивать с помощью SberPay картами Сбербанка всех платежных систем.
6 апреля США ввели новые санкции в отношении Сбербанка: активы банка будут заморожены, а гражданам и компаниям США запретят вести бизнес с кредитной организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. США 24 февраля ввели в отношении организации более «мягкие» санкции, предписав всем финансовым институтам страны закрыть корсчета в банке в течение 30 дней и перестать проводить любые транзакции с участием банка и его 25 «дочек».