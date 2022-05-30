Разработчик процессоров «Эльбрус» планирует перенести производство из Тайваня

Изданию Трушкин пояснил, что из-за санкций МЦСТ не может работать с зарубежными фабриками, поэтому рассматривает сотрудничество с российскими. Он не уточнил, продолжит ли компания выпускать процессоры по технологии 45 нм и более современным. По его словам, МЦСТ в случае санкций рассматривает два варианта: собирать процессоры на «Микроне» или создать отдельную компанию «Эльбрус», которая не будет иметь отношения к МЦСТ.