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Разработчик процессоров «Эльбрус» планирует перенести производство из Тайваня

Ведомости

Разработчик российских процессоров «Эльбрус» — компания МЦСТ ведет переговоры о переносе производства на фабрику «Микрон» в Зеленограде, сообщил РБК со ссылкой на источник. Замгендиректора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин подтвердил эту информацию, в ГК «Микрон» отказались от комментариев.

Процессоры «Эльбрус» ранее производились на тайваньской TSMC, однако после начала спецоперации на Украине компания прекратила сотрудничать с российскими предприятиями из-за санкций США. Согласно ограничениям, для экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, в которой используются американские технологии, нужно получить специальную лицензию, которую будут выдавать в исключительных случаях. Производители процессоров Intel и AMD после начала операции также отказались от поставок в Россию.

На сайте МЦСТ говорится, что в линейке процессоров «Эльбрус» есть микросхемы по топологии от 130 нм, а самый передовой продукт компании произведен по техпроцессу 16 нм. Трушкин в конце апреля сообщал, что на «Микроне» можно производить процессоры по технологии 90 нм и есть «непростые моменты», которые мешают ему выйти на серийное производство.

Изданию Трушкин пояснил, что из-за санкций МЦСТ не может работать с зарубежными фабриками, поэтому рассматривает сотрудничество с российскими. Он не уточнил, продолжит ли компания выпускать процессоры по технологии 45 нм и более современным. По его словам, МЦСТ в случае санкций рассматривает два варианта: собирать процессоры на «Микроне» или создать отдельную компанию «Эльбрус», которая не будет иметь отношения к МЦСТ. 

По данным СПАРК, 99,88% акций МЦСТ распределены следующим образом: 0,08% принадлежит Институту точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН, а 0,04% — «НИИ супер-ЭВМ». Основной владелец «Микрона» — совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» — компания «Элемент». Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что «Микрон» планирует нарастить производство чипов 180-90 нм с 3000 до 6000 в месяц. Для этого предприятию потребуется около 10 млрд руб., которые планируют получить в рамках разрабатываемого нацпроекта развития электроники до 2030 г.

Ранее по теме: Российские производители микросхем могут лишиться лицензий из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных