Российские производители микросхем могут лишиться лицензий из-за санкций

Так, у «Байкал электроникс» могут возникнуть проблемы с продуктами, которые находятся в процессе разработки и на которые есть только проектировочные лицензии. Без производственной лицензии с «Байкал электроникс» не будет работать ни одна из фабрик, отмечает собеседник издания.