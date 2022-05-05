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Российские производители микросхем могут лишиться лицензий из-за санкций

Ведомости

В санкционный список Великобритании вошли два российских производителя микросхем – МЦСТ и «Байкал электроникс», следует из опубликованного на сайте правительства страны обновления. Включение в санкционный список влечет заморозку активов в Великобритании и заморозку на оказание технологических услуг, пишет «Коммерсантъ», поэтому компании также находятся под угрозой запрета на использование британской архитектуры ARM.

Лицензию на архитектуру процессоров британской компании ARM использует «Байкал электроникс». На нем работают процессоры Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и других производителей. Руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин пояснил «Коммерсанту», что новые ограничения не обязывают ARM отзывать лицензии на существующие продукты, но запрещают продолжать любые правоотношения.

Так, у «Байкал электроникс» могут возникнуть проблемы с продуктами, которые находятся в процессе разработки и на которые есть только проектировочные лицензии. Без производственной лицензии с «Байкал электроникс» не будет работать ни одна из фабрик, отмечает собеседник издания.

У российских производителей есть два пути – поиск тех, кто пойдет на нарушение патентного права, либо переход на открытые системы – RISK V, MIPS, VLIW, что потребует около 2-3 лет на перестройку процессов и до 1 млрд руб. инвестиций.

Ранее в отношении российских производителей чипов ввел санкции Евросоюз – под ограничения попали «Байкал электроникс», МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), «НМ-тех» (работает на базе завода «Ангстрем-Т») и НТЦ «Модуль». Также производители электроники «Байкал электроникс» и «Крокус наноэлектроника» находятся в санкционном списке Японии.

Тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) 25 февраля предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных