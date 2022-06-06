Apple представила iOS 16 и новый процессор M2

Помимо этого компания представила новый фирменный процессор M2 и созданные на его базе ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro. Apple ранее разработала и внедрила фирменный чип Apple M1 с целью повышения производительности устройств и отказа от процессоров Intel. В компании утверждают, что М2 намного мощнее, быстрее и энергоэффективнее предыдущего чипа. Он поддерживает технологию декодирования ProRes, а также внешние 6K-дисплеи.