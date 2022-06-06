Apple представила iOS 16 и новый процессор M2
Американская корпорация Apple представила новую версию операционной системы для iPhone iOS 16, а также фирменный процессор M2 в рамках ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале компании.
В обновленной iOS добавилось сразу несколько функций, в том числе возможность персонализировать экран блокировки, делиться своим экраном с другими пользователями, а также новые функции при надиктовке сообщений и новые возможности перевода. К примеру, камера устройства сможет распознавать текст на фотографиях или видео и моментально переводить его.
Помимо этого компания представила новый фирменный процессор M2 и созданные на его базе ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro. Apple ранее разработала и внедрила фирменный чип Apple M1 с целью повышения производительности устройств и отказа от процессоров Intel. В компании утверждают, что М2 намного мощнее, быстрее и энергоэффективнее предыдущего чипа. Он поддерживает технологию декодирования ProRes, а также внешние 6K-дисплеи.
Помимо этого компания представила платформу Matter, которая позволяет управлять устройствами «умного» дома различных производителей. Приложение будет доступно для iPhone, iPad и iMac.
Ранее сообщалось, что по итогам апреля китайские смартфоны Realme потеснили iPhone в топ-3 по продажам в России и заняли долю в 11,2%. Первое место сохранил Samsung — 26%, на втором месте — Xiaomi с долей в 20%; смартфоны Apple заняли четвертое место с долей в 10,3%, на пятом — Honor с долей в 5,7%.