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Apple представила iOS 16 и новый процессор M2

Ведомости

Американская корпорация Apple представила новую версию операционной системы для iPhone iOS 16, а также фирменный процессор M2 в рамках ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале компании.

В обновленной iOS добавилось сразу несколько функций, в том числе возможность персонализировать экран блокировки, делиться своим экраном с другими пользователями, а также новые функции при надиктовке сообщений и новые возможности перевода. К примеру, камера устройства сможет распознавать текст на фотографиях или видео и моментально переводить его.

Помимо этого компания представила новый фирменный процессор M2 и созданные на его базе ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro. Apple ранее разработала и внедрила фирменный чип Apple M1 с целью повышения производительности устройств и отказа от процессоров Intel. В компании утверждают, что М2 намного мощнее, быстрее и энергоэффективнее предыдущего чипа. Он поддерживает технологию декодирования ProRes, а также внешние 6K-дисплеи.

Помимо этого компания представила платформу Matter, которая позволяет управлять устройствами «умного» дома различных производителей. Приложение будет доступно для iPhone, iPad и iMac.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля китайские смартфоны Realme потеснили iPhone в топ-3 по продажам в России и заняли долю в 11,2%. Первое место сохранил Samsung — 26%, на втором месте — Xiaomi с долей в 20%; смартфоны Apple заняли четвертое место с долей в 10,3%, на пятом — Honor с долей в 5,7%.

Ранее по теме: Китайские смартфоны Realme в России обогнали по продажам iPhone
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных