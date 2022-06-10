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Минцифры предложило отдельно собирать трафик о звонках и истории браузера

Ведомости

Минцифры разработало проект приказа, в котором предлагается изменить требования к оборудованию для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которое операторы связи устанавливают по «закону Яровой»: оно должно будет выделять и сохранять отдельно трафик звонков через интернет, геопозиции абонента и историю браузера, сообщил «Коммерсантъ». 

Согласно закону, все операторы должны устанавливать СОРМ на свои сети. Они должны хранить телефонные разговоры пользователей, текстовые сообщения, изображения, видео и другие электронные сообщения. ФСБ может получить доступ к СОРМ по решению суда.

В Минцифры изданию пояснили, что проект приказа корректирует требования к параметрам кодирования информации между пультом управления СОРМ у ФСБ и СОРМ-3 у операторов связи. Также в документе корректируются требования к параметрам сбора информации, формату ее хранения, взаимной аутентификации ОРМ и СОРМ-3, резервированию пропускной способности каналов между ними. В министерстве отметили, что изменения касаются в основном производителей оборудования и органов его сертификации, однако дополнительных затрат от операторов связи и производителей не потребуется. В Tele2 сообщили, что изучают документ. В МТС, «Вымпелкоме» и «Мегафоне» отказались от комментариев.

В проекте приказа говорится, что информация о соединениях абонентов через VoWiFi (звонки через интернет) и аналогичные должна храниться в ИС ОРМ в формате статистических записей о телефонных соединениях. Геолокация должа быть указана как географические координаты устройства или IP-адрес и порт точки Wi-Fi. Также операторы должны выделять дфакты входа и других действий в личном кабинете абонента. 

По словам экспертов, эти данные собирались и раньше, но были фактически бесполезны, потому что их не умеют обрабатывать. По мнению собеседника издания, новые требования могут повлиять на производительность оборудования: если оно не справится, операторам придется закупить новое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных