Минцифры предложило отдельно собирать трафик о звонках и истории браузера
Минцифры разработало проект приказа, в котором предлагается изменить требования к оборудованию для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которое операторы связи устанавливают по «закону Яровой»: оно должно будет выделять и сохранять отдельно трафик звонков через интернет, геопозиции абонента и историю браузера, сообщил «Коммерсантъ».
Согласно закону, все операторы должны устанавливать СОРМ на свои сети. Они должны хранить телефонные разговоры пользователей, текстовые сообщения, изображения, видео и другие электронные сообщения. ФСБ может получить доступ к СОРМ по решению суда.
В Минцифры изданию пояснили, что проект приказа корректирует требования к параметрам кодирования информации между пультом управления СОРМ у ФСБ и СОРМ-3 у операторов связи. Также в документе корректируются требования к параметрам сбора информации, формату ее хранения, взаимной аутентификации ОРМ и СОРМ-3, резервированию пропускной способности каналов между ними. В министерстве отметили, что изменения касаются в основном производителей оборудования и органов его сертификации, однако дополнительных затрат от операторов связи и производителей не потребуется. В Tele2 сообщили, что изучают документ. В МТС, «Вымпелкоме» и «Мегафоне» отказались от комментариев.
В проекте приказа говорится, что информация о соединениях абонентов через VoWiFi (звонки через интернет) и аналогичные должна храниться в ИС ОРМ в формате статистических записей о телефонных соединениях. Геолокация должа быть указана как географические координаты устройства или IP-адрес и порт точки Wi-Fi. Также операторы должны выделять дфакты входа и других действий в личном кабинете абонента.
По словам экспертов, эти данные собирались и раньше, но были фактически бесполезны, потому что их не умеют обрабатывать. По мнению собеседника издания, новые требования могут повлиять на производительность оборудования: если оно не справится, операторам придется закупить новое.