Минцифры предложило отдельно собирать трафик о звонках и истории браузера

В Минцифры изданию пояснили, что проект приказа корректирует требования к параметрам кодирования информации между пультом управления СОРМ у ФСБ и СОРМ-3 у операторов связи. Также в документе корректируются требования к параметрам сбора информации, формату ее хранения, взаимной аутентификации ОРМ и СОРМ-3, резервированию пропускной способности каналов между ними. В министерстве отметили, что изменения касаются в основном производителей оборудования и органов его сертификации, однако дополнительных затрат от операторов связи и производителей не потребуется. В Tele2 сообщили, что изучают документ. В МТС, «Вымпелкоме» и «Мегафоне» отказались от комментариев.