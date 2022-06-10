Telegram представит рremium-подписку в июне

Дуров отметил, что ограничения на чаты, мультимедиа и загрузку файлов в Telegram не имеют себе равных, но если повышать планку для всех пользователей, то «расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, поэтому вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех».