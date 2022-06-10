Telegram представит рremium-подписку в июне
Мессенджер Telegram представит рremium-подписку уже в июне, сообщил в своем канале его основатель Павел Дуров.
Он заверил пользователей, что все существующие функции останутся бесплатными, а также появятся новые. Пользователи подписки, по его словам, получат «некоторые преимущества» – например, возможностью просматривать очень большие документы и файлы, а также доступ к премиум-стикерам и реакциям.
Дуров отметил, что ограничения на чаты, мультимедиа и загрузку файлов в Telegram не имеют себе равных, но если повышать планку для всех пользователей, то «расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, поэтому вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех».
«Хотя наши эксперименты с рекламой в общедоступных каналах оказались более успешными, чем мы ожидали, я считаю, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом», – добавил Дуров.
О том, что в Telegram может появиться рremium-подписка, в пресс-службе мессенджера сообщили 7 июня. Ее стоимость неизвестна, но в сети появилась информация, что подписка будет стоить стоить $4,99, или 300 руб., в месяц.
В конце 2020 г. Дуров объявил о появлении первых платных функций в приложении. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса.
6 ноября 2021 г. Дуров заявил о введении возможности отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. По его словам, добавить такую функцию в виде недорогой подписки предложили сами пользователи.