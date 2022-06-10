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Telegram представит рremium-подписку в июне

Ведомости

Мессенджер Telegram представит рremium-подписку уже в июне, сообщил в своем канале его основатель Павел Дуров.

Он заверил пользователей, что все существующие функции останутся бесплатными, а также появятся новые. Пользователи подписки, по его словам, получат «некоторые преимущества» – например, возможностью просматривать очень большие документы и файлы, а также доступ к премиум-стикерам и реакциям.

Дуров отметил, что ограничения на чаты, мультимедиа и загрузку файлов в Telegram не имеют себе равных, но если повышать планку для всех пользователей, то «расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, поэтому вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех».

«Хотя наши эксперименты с рекламой в общедоступных каналах оказались более успешными, чем мы ожидали, я считаю, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом», – добавил Дуров.

О том, что в Telegram может появиться рremium-подписка, в пресс-службе мессенджера сообщили 7 июня. Ее стоимость неизвестна, но в сети появилась информация, что подписка будет стоить стоить $4,99, или 300 руб., в месяц.

В конце 2020 г. Дуров объявил о появлении первых платных функций в приложении. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса.

6 ноября 2021 г. Дуров заявил о введении возможности отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. По его словам, добавить такую функцию в виде недорогой подписки предложили сами пользователи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных