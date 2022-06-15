VK и Lesta Games станут партнерами по развитию индустрии игр

«VK и Lesta Games стояли у истоков российской игровой индустрии, мы хорошо знакомы с ее особенностями. Вместе мы планируем создавать еще больше качественного контента для геймеров и расширять для них возможности не только в части развлечений, но и в области творческого и профессионального развития как киберспортсменов», — пояснил генеральный директор VK Владимир Кириенко.