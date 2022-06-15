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VK и Lesta Games станут партнерами по развитию индустрии игр

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VK (бывшая Mail.ru Group) и Lesta Games объявлили о партнерстве, в рамках которого планируют совместно развивать игровую индустрию и киберспорт в России, сообщает пресс-служба VK. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

«VK и Lesta Games стояли у истоков российской игровой индустрии, мы хорошо знакомы с ее особенностями. Вместе мы планируем создавать еще больше качественного контента для геймеров и расширять для них возможности не только в части развлечений, но и в области творческого и профессионального развития как киберспортсменов», — пояснил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Компании собираются создавать совместные продуктовые интеграции, разрабатывать рекламные технологии и решения, генерировать игровой, развлекательный и обучающий контент. VK и Lesta Games также будут продвигать проекты в сфере киберспорта для профессиональных и начинающих игроков и развивать стриминговые сервисы, отметили в пресс-службе.

В Lesta Games в свою очередь подчеркнули, что сотрудничество с VK позволит компании стать сильнее, вместе развиваться и предлагать новые решения для аудитории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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