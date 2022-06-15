Калининград планирует ввести рибейты для разработчиков игр

Таким образом область может компенсировать до 20% от бюджета на создание той или иной видеоигры, уточнил он «Ведомостям». Эта цифра сейчас используется как базовая в механизме частичной компенсации затрат на производство кино – рибейтов, добавил он. «Она может быть даже и больше — мы будем оценивать, сколько потенциальных пользователей может быть у этой игры, ровно также, как оцениваем, сколько зрителей может быть у кино», – рассказал «Ведомостям» Толмачев.