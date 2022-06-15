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Технологии

Калининград планирует ввести рибейты для разработчиков игр

Ведомости

Калининград может компенсировать производителям компьютерных игр часть затрат на производство в рамках продвижения региона среди туристов, аналогичная схема сейчас используется для кинофильмов, рассказал на сессии ПМЭФ генеральный директор АО «Корпорация развития Калининградской области» Андрей Толмачев.

Таким образом область может компенсировать до 20% от бюджета на создание той или иной видеоигры, уточнил он «Ведомостям». Эта цифра сейчас используется как базовая в механизме частичной компенсации затрат на производство кино – рибейтов, добавил он. «Она может быть даже и больше — мы будем оценивать, сколько потенциальных пользователей может быть у этой игры, ровно также, как оцениваем, сколько зрителей может быть у кино», – рассказал «Ведомостям» Толмачев.

Обязательным условием получения средств должно быть наличие в конечном проекте локаций Калиниградской области, добавил он. Особенно интересным было бы для региона, если бы видеоигра, получающая такую поддержку, промоутировала бы не общеизвестные места в Калининграде, а неизвестные локации по области. 

По его словам, аналогичную модель поддержки область рассматривала и для книгоиздателей, но для нее не оказалось интересантов. Также сейчас область готова рассмотреть и опцию соинвестирования в те или иные проекты в сфере видеоигр, добавил Толмачев. 

В 2022г. Калининградская область ожидает порядка 2 млн туристов, а порядка 10 000 человек ежегодно переезжают в Калининград и область на ПМЖ. Достижение такого эффекта область видит в частности и в развитии направления рибейтов в кинопроизводстве, добавил глава «Корпорации развития Калининградской области». Хотя и точную корреляцию в увеличении этих потоков и промоушена региона в кино рассчитать нельзя, отметил Толмачев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных