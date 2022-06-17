«Коммерсантъ» узнал об уходе двух разработчиков видеоигр из России
Краснодарский разработчик мобильных видеоигр Plarium («Плариум-Юг») решил закрыть бизнес в России и вывезти часть сотрудников за границу, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке игр. Также 14 июня компания отправила в налоговую уведомление о ликвидации юрлица, говорится в «СПАРК-Интерфаксе».
В тот же день о ликвидации сообщила «Гейм инсайт» — российское юрлицо литовской Game Insight. Источник издания, близкий к руководству компании, подтвердил ликвидацию московского офиса. Издание направило запрос в Plarium; сооснователь Game Insight Игорь Мацанюк отказался от комментариев.
По мнению собеседника издания, знакомого с ситуацией в Game Insight, наиболее ценных сотрудников владельцы компании попытаются перевезти в Литву для продолжения работы, а остальных уволят. Собеседник в одной из крупнейших игровых студий в СНГ полагает, что Plarium поступит аналогично. Один из источников отметил, что сейчас это общая тенденция для разработчиков мобильных игр. По его словам, компаниям не остается ничего другого: они получают деньги от продаж в AppStore и Google Play на западное юрлицо, которое потом переводит прибыль российской структуре. Сейчас это сложно сделать.
Также у разработчиков есть «очевидные политические причины» для таких решений, отметил собеседник издания. Иностранные партнеры настороженно относятся к игровым студиям, которые основали выходцы из России, поэтому разработчики стремятся как можно быстрее «избавиться от любой аффилированности со страной».
По мнению советника директора Российского фонда развития информационных технологий Василия Овчинникова, сейчас нужно как можно быстрее перехватить ключевых специалистов, которые могут уехать из России. Корпорации и окологосударственные организации должны инвестировать в такой бизнес и заказывать продукты у разработчиков, чтобы у освобождающихся специалистов была работа, отметил он.