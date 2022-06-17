«Коммерсантъ» узнал об уходе двух разработчиков видеоигр из России

По мнению собеседника издания, знакомого с ситуацией в Game Insight, наиболее ценных сотрудников владельцы компании попытаются перевезти в Литву для продолжения работы, а остальных уволят. Собеседник в одной из крупнейших игровых студий в СНГ полагает, что Plarium поступит аналогично. Один из источников отметил, что сейчас это общая тенденция для разработчиков мобильных игр. По его словам, компаниям не остается ничего другого: они получают деньги от продаж в AppStore и Google Play на западное юрлицо, которое потом переводит прибыль российской структуре. Сейчас это сложно сделать.