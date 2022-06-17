Отечественные процессоры Baikal доказали совместимость с постквантовой криптографией

В России пилот с использованием такой технологии уже провел Газпромбанк. По словам представителя QApp, компания сделала консультационно-аналитические проекты также для Bosch и SberTech. На сегодняшний день постквантовые технологии востребованы среди компаний и организаций, которые работают с данными, чей жизненный цикл составляет 5 и более лет. «Это могут быть финансовые, медицинские, генетические, персональные данные, гостайна, коммерческая тайна и т. д.», — пояснил представитель разработчика.