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Технологии

Отечественные процессоры Baikal доказали совместимость с постквантовой криптографией

Ведомости

Российский разработчик QApp протестировал работу постквантовых алгоритмов на устройствах, работающих на отечественном процессоре Baikal-M, и доказал их совместимость. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель разработчика. По его словам, это повысит устойчивость к кибератакам конечных решений, в том числе с применением как существующих классических, так и активно развивающихся квантовых компьютеров.

Решения на основе постквантовой криптографии построены на новом классе асимметричных алгоритмов шифрования, устойчивых к атакам с применением как классических, так и квантовых компьютеров. В мире пилоты с постквантами запускают Google, LG.

В России пилот с использованием такой технологии уже провел Газпромбанк. По словам представителя QApp, компания сделала консультационно-аналитические проекты также для Bosch и SberTech. На сегодняшний день постквантовые технологии востребованы среди компаний и организаций, которые работают с данными, чей жизненный цикл составляет 5 и более лет. «Это могут быть финансовые, медицинские, генетические, персональные данные, гостайна, коммерческая тайна и т. д.», — пояснил представитель разработчика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных