Отечественные процессоры Baikal доказали совместимость с постквантовой криптографией
Российский разработчик QApp протестировал работу постквантовых алгоритмов на устройствах, работающих на отечественном процессоре Baikal-M, и доказал их совместимость. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель разработчика. По его словам, это повысит устойчивость к кибератакам конечных решений, в том числе с применением как существующих классических, так и активно развивающихся квантовых компьютеров.
Решения на основе постквантовой криптографии построены на новом классе асимметричных алгоритмов шифрования, устойчивых к атакам с применением как классических, так и квантовых компьютеров. В мире пилоты с постквантами запускают Google, LG.
В России пилот с использованием такой технологии уже провел Газпромбанк. По словам представителя QApp, компания сделала консультационно-аналитические проекты также для Bosch и SberTech. На сегодняшний день постквантовые технологии востребованы среди компаний и организаций, которые работают с данными, чей жизненный цикл составляет 5 и более лет. «Это могут быть финансовые, медицинские, генетические, персональные данные, гостайна, коммерческая тайна и т. д.», — пояснил представитель разработчика.