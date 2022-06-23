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Telecomdaily сообщил о росте разницы скорости интернета в Москве и регионах

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Средняя скорость мобильного интернета в Московской агломерации (Москва, кроме центра, и Московская область в радиусе 50 км от МКАД) на конец мая составила 48,3 Мбит/с – на 11 Мбит/с больше, чем в 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Telecomdaily. В 2022 г. скорость мобильного интернета в Москве в 2,2 раза выше, чем в среднем по стране; в 2021 г. показатель цифрового разрыва составлял 1,9 раза.

По данным собственных замеров аналитиков, в Московской агломерации самая высокая средняя скорость у МТС – 69 Мбит/с, затем идет Мегафон – 60 Мбит/с, «Вымпелком» — 33,2 Мбит/с, Tele2 – 31,2 Мбит/с.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков пояснил, что в первом полугодии 2022 г. операторы провели в Московском регионе масштабную модернизацию. В условиях дефицита оборудования и кризиса операторы выбирают Москву в качестве приоритетного региона, потому что из-за более высоких тарифов и уровня потребления услуг инвестиции здесь окупаются быстрее.

В МТС подтвердили проведение модернизации сетей. В компании пояснили, что цифровой разрыв между Москвой и остальной Россией произошел в основном из-за уровня проникновения смартфонов: в целом по стране доля устройств с поддержкой 4G в сети оператора составляет 80%, а в Московском регионе – 96%. В Москве больше смартфонов с поддержкой высоких скоростей, поэтому в регионе выше требования к цифровым сервисам и быстрее растет потребление трафика.

В «Мегафоне» и «Вымпелкоме» также подтвердили проведение модернизации сетей в Московском регионе. В Tele2 заявили, что не выставляют приоритеты по улучшению качества связи исходя из близости к Москве.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин рассказал, что на Московский регион приходится 25% объема рынка связи по выручке, также здесь активно растет население и жилищное строительство, увеличивается плотность населения, что заставляет операторов достраивать сети. По его словам, ситуация в регионах разная, в некоторых из них могут возникнуть проблемы с заменой оборудования и его плановой модернизацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных