Telecomdaily сообщил о росте разницы скорости интернета в Москве и регионах
Средняя скорость мобильного интернета в Московской агломерации (Москва, кроме центра, и Московская область в радиусе 50 км от МКАД) на конец мая составила 48,3 Мбит/с – на 11 Мбит/с больше, чем в 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Telecomdaily. В 2022 г. скорость мобильного интернета в Москве в 2,2 раза выше, чем в среднем по стране; в 2021 г. показатель цифрового разрыва составлял 1,9 раза.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков пояснил, что в первом полугодии 2022 г. операторы провели в Московском регионе масштабную модернизацию. В условиях дефицита оборудования и кризиса операторы выбирают Москву в качестве приоритетного региона, потому что из-за более высоких тарифов и уровня потребления услуг инвестиции здесь окупаются быстрее.
В МТС подтвердили проведение модернизации сетей. В компании пояснили, что цифровой разрыв между Москвой и остальной Россией произошел в основном из-за уровня проникновения смартфонов: в целом по стране доля устройств с поддержкой 4G в сети оператора составляет 80%, а в Московском регионе – 96%. В Москве больше смартфонов с поддержкой высоких скоростей, поэтому в регионе выше требования к цифровым сервисам и быстрее растет потребление трафика.
В «Мегафоне» и «Вымпелкоме» также подтвердили проведение модернизации сетей в Московском регионе. В Tele2 заявили, что не выставляют приоритеты по улучшению качества связи исходя из близости к Москве.
Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин рассказал, что на Московский регион приходится 25% объема рынка связи по выручке, также здесь активно растет население и жилищное строительство, увеличивается плотность населения, что заставляет операторов достраивать сети. По его словам, ситуация в регионах разная, в некоторых из них могут возникнуть проблемы с заменой оборудования и его плановой модернизацией.