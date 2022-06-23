Telecomdaily сообщил о росте разницы скорости интернета в Москве и регионах

Средняя скорость мобильного интернета в Московской агломерации (Москва, кроме центра, и Московская область в радиусе 50 км от МКАД) на конец мая составила 48,3 Мбит/с – на 11 Мбит/с больше, чем в 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Telecomdaily. В 2022 г. скорость мобильного интернета в Москве в 2,2 раза выше, чем в среднем по стране; в 2021 г. показатель цифрового разрыва составлял 1,9 раза.