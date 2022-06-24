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Криштиану Роналду выпустит NFT на криптовалютной бирже

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Португальский футболист Криштиану Роналду выпустит серию токенов совместно с криптобиржей Binance NFT до конца года, сказано в сообщении представителей компании на официальном сайте. Целью сотрудничества является привлечение болельщиков футбола к феномену NFT и экосистеме Web3.

«Для меня нет ничего важнее моих фанатов, поэтому я хочу предоставить им возможность получить уникальный опыт на этой NFT-платформе», – сообщил Роналду.

Коллекции подобных токенов дадут поклонникам Роналду возможность «взаимодействия с кумиром», считает основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. Первая коллекция токенов, разработанных криптоплатформой совместно с футболистом, будет запущена к концу года.

Договор на многолетнее сотрудничество Роналду с криптобиржей позволит укрепить партнерские отношения с Ассоциацией футбола Аргентины, Бразильской конфедерацией футбола и профессиональными футбольными клубами S.S. Lazio (Италия) и FC Porto (Португалия), сказано в сообщении биржи.

Четыре месяца назад криптобиржа заключила соглашение с немецким футболистом Тони Кроосом, выступающим за мадридский «Реал», и при поддержке NFКings выпустила коллекцию NFT-токенов Iceman, вдохновленную историческими моментами карьеры футболиста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных