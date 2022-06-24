Криштиану Роналду выпустит NFT на криптовалютной бирже
Португальский футболист Криштиану Роналду выпустит серию токенов совместно с криптобиржей Binance NFT до конца года, сказано в сообщении представителей компании на официальном сайте. Целью сотрудничества является привлечение болельщиков футбола к феномену NFT и экосистеме Web3.
«Для меня нет ничего важнее моих фанатов, поэтому я хочу предоставить им возможность получить уникальный опыт на этой NFT-платформе», – сообщил Роналду.
Коллекции подобных токенов дадут поклонникам Роналду возможность «взаимодействия с кумиром», считает основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. Первая коллекция токенов, разработанных криптоплатформой совместно с футболистом, будет запущена к концу года.
Договор на многолетнее сотрудничество Роналду с криптобиржей позволит укрепить партнерские отношения с Ассоциацией футбола Аргентины, Бразильской конфедерацией футбола и профессиональными футбольными клубами S.S. Lazio (Италия) и FC Porto (Португалия), сказано в сообщении биржи.
Четыре месяца назад криптобиржа заключила соглашение с немецким футболистом Тони Кроосом, выступающим за мадридский «Реал», и при поддержке NFКings выпустила коллекцию NFT-токенов Iceman, вдохновленную историческими моментами карьеры футболиста.