Криштиану Роналду выпустит NFT на криптовалютной бирже

Португальский футболист Криштиану Роналду выпустит серию токенов совместно с криптобиржей Binance NFT до конца года, сказано в сообщении представителей компании на официальном сайте. Целью сотрудничества является привлечение болельщиков футбола к феномену NFT и экосистеме Web3.