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Минпромторг: многие специалисты Nokia и Ericsson уже трудоустроены в других компаниях

Ведомости

Многие специалисты Nokia и Ericsson, заявивших об уходе с российского рынка, уже трудоустроены в другие компании, сообщил ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

«По информации, полученной от участников рынка, многие специалисты ушедших компаний уже получили работу в российских организациях. Трудоустройство остальных сейчас в процессе, часть из них получили предложения. Министерство отслеживает развитие ситуации, и при необходимости специалисты получат помощь и консультации по трудоустройству», – отметили в министерстве.

В Минпромторге считают, что все специалисты будут трудоустроены, поскольку российские компании активно растут и расширяют свое присутствие на рынке.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке сообщил, что шведский производитель телеком-оборудования Ericsson собирается до конца года закрыть представительство в России и сократить всех сотрудников, включая тех, кто специализировался на техподдержке на сетях операторов связи. 22 августа компания уведомила российское подразделение о решении закрыть представительство и уволить всех сотрудников до конца 2022 г.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia также принял решение окончательно покинуть российский рынок, сообщил Reuters. По данным агентства, Nokia тоже планирует полностью свернуть свое присутствие в России до конца 2022 г.

После начала спецоперации России на Украине из-за санкций крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных