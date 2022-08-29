Минпромторг: многие специалисты Nokia и Ericsson уже трудоустроены в других компаниях

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке сообщил, что шведский производитель телеком-оборудования Ericsson собирается до конца года закрыть представительство в России и сократить всех сотрудников, включая тех, кто специализировался на техподдержке на сетях операторов связи. 22 августа компания уведомила российское подразделение о решении закрыть представительство и уволить всех сотрудников до конца 2022 г.