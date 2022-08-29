Минпромторг: многие специалисты Nokia и Ericsson уже трудоустроены в других компаниях
«По информации, полученной от участников рынка, многие специалисты ушедших компаний уже получили работу в российских организациях. Трудоустройство остальных сейчас в процессе, часть из них получили предложения. Министерство отслеживает развитие ситуации, и при необходимости специалисты получат помощь и консультации по трудоустройству», – отметили в министерстве.
В Минпромторге считают, что все специалисты будут трудоустроены, поскольку российские компании активно растут и расширяют свое присутствие на рынке.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке сообщил, что шведский производитель телеком-оборудования Ericsson собирается до конца года закрыть представительство в России и сократить всех сотрудников, включая тех, кто специализировался на техподдержке на сетях операторов связи. 22 августа компания уведомила российское подразделение о решении закрыть представительство и уволить всех сотрудников до конца 2022 г.
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia также принял решение окончательно покинуть российский рынок, сообщил Reuters. По данным агентства, Nokia тоже планирует полностью свернуть свое присутствие в России до конца 2022 г.
После начала спецоперации России на Украине из-за санкций крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson.