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Водители «Яндекс.Такси» 40 минут простояли в пробке из-за фейковых заказов

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Водители сервиса «Яндекс.Такси» из-за фейковых массовых заказов в районе Фили на западе Москвы провели в пробке 40 минут, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

В компании отметили, что фейковые заказы поступили десяткам водителей, и таким образом злоумышленники попытались нарушить работу сервиса утром 1 сентября. «Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме», – сообщили в «Яндексе». Там добавили, что служба безопасности оперативно устранила попытку создания искусственного скопления автомобилей, и «алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован».

С начала спецоперации России на Украине сайты российских ведомств, госструктур, СМИ и компаний регулярно подвергаются кибератакам. 26 февраля Минцифры сообщило о «беспрецедентных масштабах» DDoS-атак на сайты Кремля, правительства, Госдумы, а также «Первого канала» и «Роскосмоса». 9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке, сервис оставался недоступен несколько суток. 23 июня в Минцифры сообщили, что атаке подверглись «Госуслуги», и в пиковые моменты нагрузка на портал составляла до 340 000 запросов в секунду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных