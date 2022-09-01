Водители «Яндекс.Такси» 40 минут простояли в пробке из-за фейковых заказов

В компании отметили, что фейковые заказы поступили десяткам водителей, и таким образом злоумышленники попытались нарушить работу сервиса утром 1 сентября. «Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме», – сообщили в «Яндексе». Там добавили, что служба безопасности оперативно устранила попытку создания искусственного скопления автомобилей, и «алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован».