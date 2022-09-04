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WSJ: работу Большого адронного коллайдера могут приостановить из-за энергокризиса

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Европейская организация ядерных исследований (CERN) прорабатывает варианты приостановки работы Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главу комиссии CERN по управлению энергией Сержа Клоде.

По словам специалиста, CERN рассматривает остановку некоторых ускорителей частиц, а также самого коллайдера. «Наша забота — это стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в нашем регионе», — сказал Клоде.

Специалист отмечает, что CERN стремится к сохранению Большого адронного коллайдера в рабочем состоянии, для чего необходимо избегать внезапных сбоев: внезапное отключение электроэнергии может вывести из строя систему стоимостью $4,4 млрд.

Клоде добавил, что организация уделит внимание закрытию других ускорителей, что снизит потребление электроэнергии центром на 25%.

В марте CERN заявила о приостановке для России статуса наблюдателя из-за ситуации на Украине. 23 государства-члена организации «решительно осудили» военную операцию, которую проводит Россия.

Кроме того, организация заявила о планах «продвигать инициативы по поддержке украинских сотрудников и украинской научной деятельности в области физики высоких энергий». Уточняется, что Украина является ассоциированным членом CERN, а ученые из этой страны принимают активное участие во многих экспериментах.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.

В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Согласно плану, Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных