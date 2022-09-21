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Пользователи пожаловались на сбои в работе портала госуслуг

Ведомости

Некоторые пользователи столкнулись с техническими трудностями при попытке зайти на сайт госуслуг, сообщили «РИА Новости».

Ранее в сети появилась информация о том, что после объявления частичной мобилизации повестки мобилизованным будут приходить в том числе и через «Госуслуги». При этом в Минцифры опровергли такие планы.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет», – сообщили там. В ведомстве пояснили, что необходимая правовая база для этого отсутствует.

Ранее по теме: Путин подписал указ о частичной мобилизации: в армию призовут 300 000 человек

Ранее сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся», подчеркнул президент. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных