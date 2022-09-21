Пользователи пожаловались на сбои в работе портала госуслуг
Некоторые пользователи столкнулись с техническими трудностями при попытке зайти на сайт госуслуг, сообщили «РИА Новости».
Ранее в сети появилась информация о том, что после объявления частичной мобилизации повестки мобилизованным будут приходить в том числе и через «Госуслуги». При этом в Минцифры опровергли такие планы.
«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет», – сообщили там. В ведомстве пояснили, что необходимая правовая база для этого отсутствует.
Ранее сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся», подчеркнул президент. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу.
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