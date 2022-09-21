Путин: РФ является лидером по отдельным наработкам в сфере беспилотного транспорта
Россия не является отстающей страной в области беспилотного транспорта, а в отдельных разработках занимает лидирующие позиции, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров.
«В сфере беспилотного транспорта мы не являемся в целом догоняющими. Вот это очень важно. И в определенной степени мы даже лидерами в чем-то являемся. И это лидерство нужно сохранять и упрочнять», – сказал он.
Ранее в июне Путин говорил, что в вопросе о беспилотных авто пока еще не урегулирована проблема ответственности за ДТП.
«Когда автомобиль едет без водителя, тоже еще нет окончательных, выверенных правовых решений. Если не дай Бог что случится — а с кого спросить?» – сказал он тогда.
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