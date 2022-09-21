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Путин: РФ является лидером по отдельным наработкам в сфере беспилотного транспорта

Ведомости

Россия не является отстающей страной в области беспилотного транспорта, а в отдельных разработках занимает лидирующие позиции, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров.

«В сфере беспилотного транспорта мы не являемся в целом догоняющими. Вот это очень важно. И в определенной степени мы даже лидерами в чем-то являемся. И это лидерство нужно сохранять и упрочнять», – сказал он.

По оценке президента, это направление в России находится в «очень продвинутом» состоянии, им занимаются КАМАЗ и «Яндекс».

Ранее в июне Путин говорил, что в вопросе о беспилотных авто пока еще не урегулирована проблема ответственности за ДТП.

«Когда автомобиль едет без водителя, тоже еще нет окончательных, выверенных правовых решений. Если не дай Бог что случится — а с кого спросить?» – сказал он тогда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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