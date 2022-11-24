МТС перевел свои сервисы на единую платформу разработки
Оператор МТС перевел свои крупнейшие онлайн-сервисы, в том числе онлайн-кинотеатр KION, мобильное приложение «Мой МТС» и туристический сервис MTS Travel, на единую технологическую платформу разработки. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Такое единое ИТ-решение, по его словам, позволит сократить затраты на разработку и сэкономить таким образом более 1 млрд руб. до конца 2022 г., а в 2023 г. принесет компании до 10 млрд руб.
Речь идет о платформе, которая унифицирует процесс разработки, управление производственным процессом, тестированием, интеграциями различных решений оператора, объяснил представитель МТС. Помимо того, платформа позволяет выстраивать рекомендательные системы, системы распознавания и биоидентификации и анализировать поведение пользователей на основе данных в тех или иных сервисах, уточнил он.
В дальнейшем оператор планирует вывести решение на рынок и продавать его как сервис для других компаний. Партнеры смогут подключаться к платформе через API, что позволит им использовать инструменты для построения бесшовных платежей.
«В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, но изначально мы планируем развивать ее внутри компании», — заявил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин. Сейчас компания находится «в продвинутой стадии переговоров об использовании The Platform в ряде внешних компаний, в том числе “Медси”», добавил представитель оператора.
Среди подобных решений — Platform V от «Сбера», привел аналогию представитель МТС. Компоненты Platform V используются, в частности, в платформе «Гостех», которая объединяет разрозненные государственные информационные системы, которыми пользуются ведомства. Но решение от «Сбера» позиционируется как облачная платформа для разработки бизнес-приложений, в то время как функционал The Platform от МТС значительно шире, подчеркнул представитель оператора.
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