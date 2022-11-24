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МТС перевел свои сервисы на единую платформу разработки

Ведомости

Оператор МТС перевел свои крупнейшие онлайн-сервисы, в том числе онлайн-кинотеатр KION, мобильное приложение «Мой МТС» и туристический сервис MTS Travel, на единую технологическую платформу разработки. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Такое единое ИТ-решение, по его словам, позволит сократить затраты на разработку и сэкономить таким образом более 1 млрд руб. до конца 2022 г., а в 2023 г. принесет компании до 10 млрд руб.

Речь идет о платформе, которая унифицирует процесс разработки, управление производственным процессом, тестированием, интеграциями различных решений оператора, объяснил представитель МТС. Помимо того, платформа позволяет выстраивать рекомендательные системы, системы распознавания и биоидентификации и анализировать поведение пользователей на основе данных в тех или иных сервисах, уточнил он.

В дальнейшем оператор планирует вывести решение на рынок и продавать его как сервис для других компаний. Партнеры смогут подключаться к платформе через API, что позволит им использовать инструменты для построения бесшовных платежей.

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«В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, но изначально мы планируем развивать ее внутри компании», — заявил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин. Сейчас компания находится «в продвинутой стадии переговоров об использовании The Platform в ряде внешних компаний, в том числе “Медси”», добавил представитель оператора.

Среди подобных решений — Platform V от «Сбера», привел аналогию представитель МТС. Компоненты Platform V используются, в частности, в платформе «Гостех», которая объединяет разрозненные государственные информационные системы, которыми пользуются ведомства. Но решение от «Сбера» позиционируется как облачная платформа для разработки бизнес-приложений, в то время как функционал The Platform от МТС значительно шире, подчеркнул представитель оператора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных