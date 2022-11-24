МТС перевел свои сервисы на единую платформу разработки

Оператор МТС перевел свои крупнейшие онлайн-сервисы, в том числе онлайн-кинотеатр KION, мобильное приложение «Мой МТС» и туристический сервис MTS Travel, на единую технологическую платформу разработки. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Такое единое ИТ-решение, по его словам, позволит сократить затраты на разработку и сэкономить таким образом более 1 млрд руб. до конца 2022 г., а в 2023 г. принесет компании до 10 млрд руб.