«РИА Новости»: в «Роскосмосе» установили место утечки в «Союзе МС-22»
Специалисты «Роскосмоса» смогли установить точное место утечки на космическом корабле «Союз МС-22», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Установлено точное место повреждения корпуса приборно-агрегатного отсека на корабле "Союз МС-22". Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи [фиксирует ее в определенном положении]», — сказал он.
По информации «РИА Новости», специалисты смогли установить точное местоположение утечки с помощью фото и видеоматериалов, которые были отправлены членами экипажа МКС.
15 декабря «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. Их жизни ничего не угрожает, уточнили в компании.
Из-за этой неполадки был отменен во второй раз выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, которые должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на модуле «Наука».
Изначально эти работы должны были быть проведены еще 25 ноября, однако тогда выход в открытый космос был сорван из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.