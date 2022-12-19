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«РИА Новости»: в «Роскосмосе» установили место утечки в «Союзе МС-22»

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Специалисты «Роскосмоса» смогли установить точное место утечки на космическом корабле «Союз МС-22», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Установлено точное место повреждения корпуса приборно-агрегатного отсека на корабле "Союз МС-22". Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи [фиксирует ее в определенном положении]», — сказал он.

По информации «РИА Новости», специалисты смогли установить точное местоположение утечки с помощью фото и видеоматериалов, которые были отправлены членами экипажа МКС.

15 декабря «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. Их жизни ничего не угрожает, уточнили в компании.

Из-за этой неполадки был отменен во второй раз выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, которые должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на модуле «Наука».

Изначально эти работы должны были быть проведены еще 25 ноября, однако тогда выход в открытый космос был сорван из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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