«Сбер» официально запустил услугу установки «Сбербанк онлайн» на iPhone
Пресс-служба Сбербанка подтвердила запуск услуги установки мобильного приложения «Сбербанк онлайн» на устройства Apple. Ранее об этом сообщал зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
В пресс-службе банка появление новой услуги назвали «новогодним подарком» для владельцев iPhone. «Установим приложение для доступа к сервисам "Сбера" на iPhone в удобном для вас офисе!» — говорится в сообщении.
Для того чтобы установить приложение банка на смартфон, достаточно прийти в одно из отделений «Сбера». Офисы, в которых данная услуга предоставляется, можно найти на карте на сайте кредитной организации.
В «Сбере» напомнили, что пользователи Android по-прежнему могут сказать «Сбербанк онлайн» через RuStore или сайт банка.
Проблемы с установкой «Сбербанк онлайн» начались весной 2022 г., когда США ввели против банка санкции. В итоге мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, которые ранее были установлены на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.
В августе в App Store появилось приложение СБОЛ, которое полностью скопировало функционал удаленного из-за санкций «Сбербанк онлайн». В «Сбере» рекомендовали его установить, если у клиентов не было на устройстве приложения банка. Однако уже спустя неделю СБОЛ было удалено из App Store. Еще одну попытку загрузить СБОЛ в магазин приложений предприняли в октябре. В конце ноября оно вновь пропало из App Store.