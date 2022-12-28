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«Сбер» официально запустил услугу установки «Сбербанк онлайн» на iPhone

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Пресс-служба Сбербанка подтвердила запуск услуги установки мобильного приложения «Сбербанк онлайн» на устройства Apple. Ранее об этом сообщал зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

В пресс-службе банка появление новой услуги назвали «новогодним подарком» для владельцев iPhone. «Установим приложение для доступа к сервисам "Сбера" на iPhone в удобном для вас офисе!» — говорится в сообщении.

Для того чтобы установить приложение банка на смартфон, достаточно прийти в одно из отделений «Сбера». Офисы, в которых данная услуга предоставляется, можно найти на карте на сайте кредитной организации.

В «Сбере» напомнили, что пользователи Android по-прежнему могут сказать «Сбербанк онлайн» через RuStore или сайт банка.

В интервью ТАСС о появлении новой услуги ранее сообщил Царев. По его словам, установить мобильное приложение на устройства Apple можно почти в 5000 офисах по всей России. Царев добавил, что веб-версию «Сбербанк онлайн» также доработали, ее планируется развивать дальше.

Проблемы с установкой «Сбербанк онлайн» начались весной 2022 г., когда США ввели против банка санкции. В итоге мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, которые ранее были установлены на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.

В августе в App Store появилось приложение СБОЛ, которое полностью скопировало функционал удаленного из-за санкций «Сбербанк онлайн». В «Сбере» рекомендовали его установить, если у клиентов не было на устройстве приложения банка. Однако уже спустя неделю СБОЛ было удалено из App Store. Еще одну попытку загрузить СБОЛ в магазин приложений предприняли в октябре. В конце ноября оно вновь пропало из App Store.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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