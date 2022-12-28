«Сбер» официально запустил услугу установки «Сбербанк онлайн» на iPhone

В августе в App Store появилось приложение СБОЛ, которое полностью скопировало функционал удаленного из-за санкций «Сбербанк онлайн». В «Сбере» рекомендовали его установить, если у клиентов не было на устройстве приложения банка. Однако уже спустя неделю СБОЛ было удалено из App Store. Еще одну попытку загрузить СБОЛ в магазин приложений предприняли в октябре. В конце ноября оно вновь пропало из App Store.