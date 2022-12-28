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«Сбер» начал устанавливать свое приложение на устройства Apple в отделениях

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В отделения «Сбера» начали устанавливать мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для устройств Apple. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 000 офисов по всей стране выполняют такую функцию», — заявил он. 

По словам Царева, клиенту банка достаточно прийти в одно из отделений, где ему установят приложение банка на смартфон. Зампред правления Сбербанка уточнил, что веб-версию «Сбербанк Онлайн» также доработали, ее планируется развивать дальше. 

Проблемы с установкой «Сбербанк Онлайн» начались весной 2022 г., когда США ввели против банка санкции. В итоге мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, которые ранее были установлены на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор. 

В августе в App Store появилось приложение СБОЛ, которое полностью скопировало функционал удаленного из-за санкций «Сбербанк онлайн». В «Сбере» рекомендовали его установить, если у клиентов не было на устройстве приложения банка. Однако уже спустя неделю СБОЛ было удалено из App Store. Еще одну попытку загрузить СБОЛ в магазин приложений предприняли в октябре. В конце ноября оно вновь пропало из App Store.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных