«Сбер» начал устанавливать свое приложение на устройства Apple в отделениях
«Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 000 офисов по всей стране выполняют такую функцию», — заявил он.
По словам Царева, клиенту банка достаточно прийти в одно из отделений, где ему установят приложение банка на смартфон. Зампред правления Сбербанка уточнил, что веб-версию «Сбербанк Онлайн» также доработали, ее планируется развивать дальше.
Проблемы с установкой «Сбербанк Онлайн» начались весной 2022 г., когда США ввели против банка санкции. В итоге мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, которые ранее были установлены на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.
В августе в App Store появилось приложение СБОЛ, которое полностью скопировало функционал удаленного из-за санкций «Сбербанк онлайн». В «Сбере» рекомендовали его установить, если у клиентов не было на устройстве приложения банка. Однако уже спустя неделю СБОЛ было удалено из App Store. Еще одну попытку загрузить СБОЛ в магазин приложений предприняли в октябре. В конце ноября оно вновь пропало из App Store.