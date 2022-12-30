Газета
Технологии

ОАК сообщила о завершении летных испытаний нового ракетоносца Ту-160М

Ведомости

Первый построенный за постсоветское время «с нуля» бомбардировщик Ту-160М, разработанный «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»), завершил программу заводских испытаний, сообщила пресс-служба ОАК.

«В декабре состоялся очередной полёт первого вновь изготовленного опытного образца стратегического ракетоносца Ту-160М. На самолете завершена программа заводских испытаний», – говорится в сообщении.

В ходе полета пилоты выполнили необходимые маневры для проверки устойчивости и управляемости боевой машины, работоспособности ее самолётных систем, двигателей и электроники. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина, подчеркнули там.

В ОАК также сообщили, что первый построенный Ту-160М по программе воспроизводства и еще один, прошедший глубокую модернизацию, были переданы на летные испытания.

Свой первый полет построенный «с нуля» Ту-160М совершил 12 января. Полет проходил на высоте 600 м и длился около 30 минут. Казанский авиазавод до этого модернизировал два Ту-160 из состава ВКС России в вариант Ту-160М по контракту с Минобороны, всего планируется модернизировать 15 строевых машин.Кроме того, в 2018 г. Минобороны заключило с ОАК контракт на поставку десяти машин в более продвинутом облике Ту-160М2 на сумму 180 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных