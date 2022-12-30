ОАК сообщила о завершении летных испытаний нового ракетоносца Ту-160М

Свой первый полет построенный «с нуля» Ту-160М совершил 12 января. Полет проходил на высоте 600 м и длился около 30 минут. Казанский авиазавод до этого модернизировал два Ту-160 из состава ВКС России в вариант Ту-160М по контракту с Минобороны, всего планируется модернизировать 15 строевых машин.Кроме того, в 2018 г. Минобороны заключило с ОАК контракт на поставку десяти машин в более продвинутом облике Ту-160М2 на сумму 180 млрд руб.