Мишустин продлил упрощенный порядок ввоза в Россию электроники

Впервые Мишустин подписал постановление, которое упрощает импорт электронных устройств в Россию, в мае прошлого года. До этого Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.