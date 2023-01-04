Мишустин продлил упрощенный порядок ввоза в Россию электроники
Правительство РФ продлило до конца 2023 г. упрощенный порядок ввоза в страну электронных устройств и оборудования, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Решение, как пояснили в правительстве, позволит не допустить дефицита электроники на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления.
Постановление касается нотификации – документа, необходимого для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и т. д.
Ранее для получения нотификации производитель гаджетов должен был обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ России. Новый документ позволяет оформлять нотификацию отраслевым ассоциациям, например, Ассоциации разработчиков и производителей электроники и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.
Кроме того, разрешается не предоставлять таможенным органам данных о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.
«Основное условие – производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики», — говорится в сообщении.
Впервые Мишустин подписал постановление, которое упрощает импорт электронных устройств в Россию, в мае прошлого года. До этого Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.
В конце ноября 2022 г. правительство также одобрило поправки в закон «О связи», которые предусматривают упрощенный ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию страны.