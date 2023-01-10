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Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store

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Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat удалили из App Store, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Приложение российской деловой социальной сети TenChat удалили из App Store. Сейчас новая версия приложения находится на рассмотрении у App Store», — говорится в сообщении.

Минцифры в апреле составило список российских соцсетей и программ, которые могут заменить зарубежные после ухода компаний из России. TenChat было среди приложений, которые должны были заменить Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger (принадлежат Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской; Facebook, Messenger и Instagram заблокированы в России), а также Twitter, TikTok, Snapchat и Slack.

В конце сентября Apple удалила приложение социальной сети VK из магазина App Store. Также из магазина пропали приложения «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Как пояснили в Apple, произошло это из-за британских санкций. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных