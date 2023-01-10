Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store
Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat удалили из App Store, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Приложение российской деловой социальной сети TenChat удалили из App Store. Сейчас новая версия приложения находится на рассмотрении у App Store», — говорится в сообщении.
Минцифры в апреле составило список российских соцсетей и программ, которые могут заменить зарубежные после ухода компаний из России. TenChat было среди приложений, которые должны были заменить Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger (принадлежат Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской; Facebook, Messenger и Instagram заблокированы в России), а также Twitter, TikTok, Snapchat и Slack.
В конце сентября Apple удалила приложение социальной сети VK из магазина App Store. Также из магазина пропали приложения «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Как пояснили в Apple, произошло это из-за британских санкций.