В России произошел сбой в работе App Store, Steam и PlayStation

Так, доступность App Store в Москве в момент всего 50%: с проблемами с доступом к магазину приложений сталкиваются абоненты МТС, «Мегафон» и Beeline. Доступ к Steam, по данным сервиса, ограничен в мобильной сети МТС, а PlayStation – «Мегафон». У некоторых пользователей получилось подключиться к сервисам, но только с включенным VPN.