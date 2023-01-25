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В России произошел сбой в работе App Store, Steam и PlayStation

Ведомости

Часть российских пользователей временно лишились доступа к зарубежным сервисам App Store, Steam, Playstation и др., следует из данных сервиса Globalcheck.

Так, доступность App Store в Москве в момент всего 50%: с проблемами с доступом к магазину приложений сталкиваются абоненты МТС, «Мегафон» и Beeline. Доступ к Steam, по данным сервиса, ограничен в мобильной сети МТС, а PlayStation – «Мегафон». У некоторых пользователей получилось подключиться к сервисам, но только с включенным VPN.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что сбой связан с работой иностранного CDN (используются для сокращения задержки и времени загрузки). «Недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN. В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно. На 11:20 мск доступность сервисов вновь вернулась к 100%», – сообщили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных