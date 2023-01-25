В России произошел сбой в работе App Store, Steam и PlayStation
Часть российских пользователей временно лишились доступа к зарубежным сервисам App Store, Steam, Playstation и др., следует из данных сервиса Globalcheck.
Так, доступность App Store в Москве в момент всего 50%: с проблемами с доступом к магазину приложений сталкиваются абоненты МТС, «Мегафон» и Beeline. Доступ к Steam, по данным сервиса, ограничен в мобильной сети МТС, а PlayStation – «Мегафон». У некоторых пользователей получилось подключиться к сервисам, но только с включенным VPN.
В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что сбой связан с работой иностранного CDN (используются для сокращения задержки и времени загрузки). «Недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN. В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно. На 11:20 мск доступность сервисов вновь вернулась к 100%», – сообщили в ведомстве.