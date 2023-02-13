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Технологии

В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой

Ведомости

Клиенты приложений «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции» жалуются на сбой, следует из данных детектора сбоев Brand Analytics. 

Сервис утверждает, что в работе приложения банка возможен сбой. 57% пользователей отмечают, что приложение не работает, при этом 10% жалуются на проблемы со входом. В частности, о сбое в работе приложения сообщают клиенты банка из Москвы и Самары. 

У корреспондента «Ведомостей» получилось зайти в оба приложения, сервисы работают без сбоев. 

В предыдущий раз пользователи массово жаловались на работу приложения «Тинькофф» в декабре 2022 г. Тогда 74% клиентов сообщали об общих проблемах в работе сервисов банка. Сбой фиксировали по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург.

На прошлой неделе сбой произошел в работе сети «ВКонтакте», а также сервисов «Яндекса» и «Дзена». Пользователи жаловались, что страницы сервисов не открываются. В частности, сбой в работе «ВКонтакте» длился около трех часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных