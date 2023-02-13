В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой
Сервис утверждает, что в работе приложения банка возможен сбой. 57% пользователей отмечают, что приложение не работает, при этом 10% жалуются на проблемы со входом. В частности, о сбое в работе приложения сообщают клиенты банка из Москвы и Самары.
У корреспондента «Ведомостей» получилось зайти в оба приложения, сервисы работают без сбоев.
В предыдущий раз пользователи массово жаловались на работу приложения «Тинькофф» в декабре 2022 г. Тогда 74% клиентов сообщали об общих проблемах в работе сервисов банка. Сбой фиксировали по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург.