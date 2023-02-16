Bloomberg: Apple отложила выпуск гарнитуры смешанной реальности до июня 2023 года
Apple перенесла релиз гарнитуры смешанной реальности с апреля на июнь 2023 г. Устройство может быть представлено на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC), пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Собеседники издания пояснили, что релиз решили отложить после неудачного тестирования гарнитуры, которое выявило технические проблемы. По словам источников, активное участие в разработке гарнитуры принимает Дэн Риччио — бывший руководитель отдела аппаратного обеспечения. В Apple от комментариев отказались.
Инсайдер и репортер Bloomberg Марк Гурман отмечает, что Apple работает над технологией с 2015 г. Компания планировала представить устройство в июне 2022 г., затем выпуск перенесли на январь 2023 г., а позже отложили его до весны.
Bloomberg пишет, что после представления на WWDC гарнитура поступит в продажу. Гурман допустил, что дата презентации устройства вновь может измениться, однако, утверждает инсайдер, Apple намерена вывести гарнитуру на рынок к концу 2023 г. Ранее Гурман писал, что стоимость гаджета составит около $3000. По мнению репортера, высокая цена может сделать устройство Apple «нишевым продуктом».
Устройство будет оснащено оригинальным чипом M2, дисплеями с разрешением 4K, камерами для обеспечения дополненной реальности и новой операционной системой, получившей внутреннее название xrOS. Ожидается, что в ней будут доступны знакомые пользователям Apple приложения — «Сообщения», «Почта», Safari и TV.
Кроме того, компания намерена выпустить более дешевую версию гарнитуры в 2024 г. или начале 2025 г. — очки AR. Apple планировала представить устройство сразу после дебюта гарнитуры смешанной реальности, однако позже в корпорации пересмотрели планы.