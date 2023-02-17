В Instagram появились каналы
В Instagram (заблокирован в РФ; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появился новый формат — «Каналы». Об этом сообщил основатель компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг на своей странице на платформе.
По словам Цукерберга, в каналах авторы могут публиковать текстовые сообщения, изображения и опросы. Для подписчиков доступны реакции. Каналы, на которые подписан пользователь, отображаются во вкладке Direct.
В инструкции социальной сети говорится, что с помощью каналов авторы могут вести трансляции для неограниченной аудитории. Уточняется, что подписчики отправлять сообщения на канале не могут. Основатель корпорации добавил, что в ближайшие месяцы функция также появится в Messenger и Facebook (оба принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Цукерберг представил собственный канал Meta Channel, в котором он планирует публиковать новости о продуктах и технологиях компании. На момент написания заметки на канал подписались 277 000 пользователей.
В декабре 2022 г. Цукерберг сообщил о запуске «Заметок» в Instagram. С помощью новой функции пользователи могут оставлять короткие послания (не более 60 знаков) для своих подписчиков и близких друзей. Текстовое сообщение отображается в виде статуса во вкладке Direct и исчезает спустя сутки после публикации.