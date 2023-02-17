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В Instagram появились каналы

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В Instagram (заблокирован в РФ; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появился новый формат — «Каналы». Об этом сообщил основатель компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг на своей странице на платформе.

По словам Цукерберга, в каналах авторы могут публиковать текстовые сообщения, изображения и опросы. Для подписчиков доступны реакции. Каналы, на которые подписан пользователь, отображаются во вкладке Direct.

В инструкции социальной сети говорится, что с помощью каналов авторы могут вести трансляции для неограниченной аудитории. Уточняется, что подписчики отправлять сообщения на канале не могут. Основатель корпорации добавил, что в ближайшие месяцы функция также появится в Messenger и Facebook (оба принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Цукерберг представил собственный канал Meta Channel, в котором он планирует публиковать новости о продуктах и технологиях компании. На момент написания заметки на канал подписались 277 000 пользователей.

В декабре 2022 г. Цукерберг сообщил о запуске «Заметок» в Instagram. С помощью новой функции пользователи могут оставлять короткие послания (не более 60 знаков) для своих подписчиков и близких друзей. Текстовое сообщение отображается в виде статуса во вкладке Direct и исчезает спустя сутки после публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных