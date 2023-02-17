В Instagram появились каналы

В инструкции социальной сети говорится, что с помощью каналов авторы могут вести трансляции для неограниченной аудитории. Уточняется, что подписчики отправлять сообщения на канале не могут. Основатель корпорации добавил, что в ближайшие месяцы функция также появится в Messenger и Facebook (оба принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).